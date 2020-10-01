Отключили электроэнергию или нужно заменить счетчик: к кому обращаться украинцам
Украинцы живут по новым правилам на рынке электроэнергии уже второй год. При этом до сих пор далеко не все разобрались, к кому и по каким вопросам стоит обращаться.
О том, как разобраться в новых правилах и что стоит знать каждому – читайте в материале OBOZREVATEL.
Что произошло?
Еще в январе 2019-го в Украине все облэнерго разделились на две компании:
на оператора системы распределения (ОСР), который владеет электросетями и обеспечивает их надежную работу;
поставщика, который продает электроэнергию клиентам.
Это важный шаг, который создает конкуренцию на рынке. Почему это важно для потребителя? Разделили также функции и обязательства. Теперь за выставление счетов и расчеты с клиентами за электроэнергию отвечает поставщик, а за качество напряжения в сетях, их ремонт и счетчики - оператор системы распределения. В Киеве, к примеру, оператор – "ДТЭК Киевские электросети", а поставщик – YASNO (юридическое название – "Киевские энергетические услуги").Аналогичная ситуация и в других регионах.
Зачем вообще провели разделение?
Такой шаг предусмотрен законодательством ЕС и Третьим энергетическим пакетом, который обязалась выполнить Украина, рассказывает OBOZREVATEL координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ "Опоры" Татьяна Бойко.
Это позволяет создать более конкурентную среду. Кроме того, одна компания теперь не может заниматься и содержанием сетей, и продажами электроэнергии. Может прийти любой поставщик, по сути, продавец электроэнергии, и по сетям местного оператора системы распределения, отпускать клиентам электроэнергию.
Что мне нужно знать?
Каждому украинцу как минимум стоит разобраться, кому и за что он платит, к кому обращаться за заменой счетчика. В YASNO поясняют OBOZREVATEL: "Ошибочные обращения еще бывают, но с каждым месяцем мы фиксируем их все меньше. А по сравнению с началом 2019 года, когда компании только разделились, количество ошибочных обращений сократилось в разы. Заботясь о комфорте клиентов, мы постоянно публикуем разъясняющую информацию на платежках, размещаем полезные советы на нашем сайте и в социальных сетях".
По запросам читателей мы подготовили базовую справку с ответами на самые распространенные вопросы.
Короткая памятка: к кому когда обращаться
- Если нужно подключить электроэнергию
Вам к ОСР. Они занимаются техническими вопросами, в том числе подключают и отключают от электросети. Но если вам, например, нужно перейти на тариф "электроотопление", то нужно сперва заказать увеличение мощности и оформить всю техническую документацию у оператора, а потом уже обратиться к поставщику для перехода на другой тариф.
- Если отключили электроэнергию
Оператор отвечает за плановые отключения, ремонт электросетей и стабильность напряжения. Поэтому если у вас пропал свет, нужно обращаться к ОСР.
- Если не согласны с суммой в платежке
Первый вариант – не согласны с объемом использованной электроэнергии в киловатт-часах, расходятся показания. В таком случае вам к ОСР. Именно оператор рассчитывает объемы потребления клиентов. Затем передает продавцу электроэнергии данные, на основе которых он и формирует и выставляет клиенту счет.
Второй вариант – если с объемом использованной электроэнергии вы согласны, но есть вопрос по оплате (переплатили, появился долг, непонятные текущие начисления), тогда вам к поставщику.
- Если нужно поменять счетчик
Первый вариант – нужно заменить, провести поверку, опломбировать, параметризировать, сделать контрольный съем показателей, тогда вам к ОСР.
Если подумываете установить двузонный счетчик, чтобы платить меньше, или рассматриваете другие варианты экономии, то в этом вопросе может помочь и поставщик. К примеру, в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях YASNO предлагает готовые энергоэффективные наборы с двузонным счетчиком электроэнергии и услугой быстрой установки "под ключ".
- Кому подавать показания
Показания можно подать и ОСР, и поставщику. Поставщик передаст их ОСР. Именно оператор ведет подсчет потребленной электроэнергии. Но если данные клиент передает на сайте поставщика, то сразу в личному кабинете может увидеть сумму к оплате, не ждать платежку и быстро заплатить за свет онлайн.
Кстати, если вы хотите упростить общение с поставщиком: следите за новостями на его сайте, установите его мобильное приложение или используйте чат-бот. К примеру, в Y ASNO подать показания и оплатить счет без комиссии можно за считанные секунды, с помощью чат-бота YASNO Online в Viber, мобильного приложения или личного кабинета на сайте поставщика.