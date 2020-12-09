Операторы систем распределения ДТЭК Сети переходят на стимулирующее тарифообразование с 1 января 2021 года

Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), одобрила переход на стимулирующее тарифообразование с 1 января 2021 года для ДТЭК "Киевские электросети", ДТЭК "Донецкие электросети", ДТЭК "Днепровские электросети", ДТЭК "Одесские электросети", ДТЭК "Киевские региональные электросети" и ДТЭК "Высоковольтные электросети", которые входят в состав операционного холдинга ДТЭК Сети.

НКРЭКУ приняла решение об установлении тарифов на услуги распределения электроэнергии в 2021 году для операторов системы распределения ДТЭК 9 декабря 2020 года.

Стимулирующее тарифообразование позволит увеличить объем запланированных инвестиций в улучшение качества электроснабжения в среднем на 30%, по сравнению с 2020 годом. НКРЭКУ определяет ключевые показатели качества работы оператора системы распределения - сокращение потерь электроэнергии в электросетях и сокращение показателя SAIDI (времени отключения электроэнергии). Значительная часть инвестиций будет направлена на улучшения в этих направлениях.

В ДТЭК "Сети" заявили, что приоритетом является внедрение технологий автоматизации и цифровизации: "В долгосрочной перспективе они позволят трансформировать текущую инфраструктуру электрических сетей в систему Smart Grid, отвечающую потребностям современной экономики. Вместе с тем, улучшения удалось бы достигнуть быстрее при условии внедрения стимулирующего тарифообразования по европейской модели".

Кроме того, в ДТЭК заявили, что внедрение стимулирующего тарифообразования является положительным сигналом для украинской энергетики и важным шагом в переходе к рыночным механизмам регулирования отрасли: "ДТЭК всегда будет отстаивать европейский выбор Украины, рыночные, прозрачные и справедливые условия работы для всех игроков рынка. Мы открыто предоставляем свою экспертизу по ключевым вопросам и являемся инициатором открытого диалога всех участников рынка", – указано в сообщении компании.