Украинцы будут больше платить за коммуналку из-за "Нафтогаза": у кого суммы вырастут на 500 грн

"Нафтогаз" резко повысил тарифы на газ для поставщиков тепла и горячей воды. В результате уже через месяц большинству украинцев придется больше платить за коммунальные услуги. Для некоторых суммы в платежках вырастут более чем на 500 грн.

О том, как и почему пересчитают тарифы, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как изменятся суммы в платежках

Во многих украинских городах уже пересчитали тарифы на горячую воду и тепло: они действуют с декабря. К примеру, в Житомире семья, которая тратит 2 Гкал тепла и 4 кубометра горячей воды в месяц, за ноябрь заплатит 3 601 грн, а за декабрь уже 4 114 грн. То есть в сумме на 513 грн в месяц больше.

Тарифы пересчитали:

за 1 Гкал тепла: с 1594,71 до 1823,80 грн;

за кубометр горячей воды: с 103,4 до 116,9 грн.

От чего зависят тарифы на тепло

"Удельный вес природного газа и электроэнергии в тарифах составляет 80%, что значительно влияет на размер установленных тарифов, поэтому возникает необходимость в изменении размера тарифов на тепловую энергию, услугу по централизованному отоплению и снабжению горячей воды для всех категорий потребителей", – пояснили в горсовете.

В среднем, как видно на инфографике выше, составляющая газа в тарифе на отопление – около 80%. Поэтому после подорожания голубого топлива неизбежно будут расти цены и на тепло, горячую воду.

Так, с декабря "Нафтогаз" повысил тарифы для производителей тепла и горячей воды на 13,54% – до 6103,1 грн за тысячу кубометров газа, без учета НДС. Предположим, что до повышения за отопление и горячую воду вы платили 2 тыс. грн в месяц. Учитывая составляющую голубого топлива в платежках, в среднем цена увеличится на 10,8%.

То есть вместо 2 тыс. придется платить уже 2,2 тыс. грн. Как рассказала OBOZREVATEL член Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Ольга Бабий, большинство украинцев платят за тепло и горячую воду по тем тарифам, которые устанавливает местная власть. После подорожания газа так или иначе придется повышать и тарифы, иначе предприятие будет убыточным.

"Если мы официально получим прогноз цены на газ на следующий год, мы будем вынуждены пересматривать тарифы на тепло и горячую воду. Мы не можем допускать долги. В условиях нового рынка газа, если не будет у предприятий средств на оплату газа, то они будут отключены. Это сложный вопрос и для потребителей",– говорит Бабий.

В целом процедура повышения тарифов занимает около 30 дней. Вероятно, платить больше придется уже в январе. Если местная власть не согласна с ростом цен на тепло и горячую воду, она должна предусмотреть в городском бюджете деньги на компенсацию разницы между установленным тарифом и его реальной стоимостью.

"Была ситуация в Черкассах. Когда мы пересматривали тарифы, местная власть выступила против. Но они в бюджете могут предусмотреть компенсацию. Если они эти деньги не предусмотрят, предприятие может оказаться убыточным. А этого допускать нельзя",– добавила Ольга Бабий.

С мая тарифы на газ будут считать по новым правилам

В Украине с августа 2020-го отменили регулируемый тариф на газ для населения. Сейчас украинцы покупают по тем ценам, по которым готовы продавать поставщики. А чтобы была конкуренция, разрешили в любой момент менять поставщика.

До мая 2021-го Кабинет министров регулирует стоимость голубого топлива для поставщиков тепла и горячей воды. Сейчас цена для них считается по специальной формуле, где есть две главных составляющих: цена на газовом хабе TTF с 1 по 22 число и курс доллара.

Из-за подорожания голубого топлива на мировом рынке больше придется платить и украинцам. Отопительный сезон следующего года может оказаться более болезненным. Кабмин больше не будет контролировать стоимость газа, поэтому предприятия смогут продавать топливо по любой цене.

И если к тому моменту не будет решена проблема с задолженностью, поставщики смогут оказаться в ситуации, когда за неуплату голубое топливо им будут отключать. Вместе с тем пропадет тепло и горячая вода в квартирах потребителей. Ранее OBOZREVATEL уже писал, что в Украинской энергетической бирже (УЭБ) уверены, что газ будет дорожать в Украине вплоть до конца отопительного сезона.