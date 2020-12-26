"Нафтогаз" повысил цену на газ для украинцев с января 2021 года

В январе 2021 года бытовые потребители будут платить за газ на 14% больше прежней стоимости. Так, компания "Нафтогаз" установила новую цену для украинцев.

Как стало известно, с января стоимость за природный газ будет составлять 7,22 грн/куб. м с НДС и без учета стоимости распределения (доставки). Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза".

Стоит отметить, что в декабре 2020 года за газ украинцы платили 6,33 грн куб. м.

Газ в Украине Oilpoint

Платежки за газ для большинства украинцев занимают несущественную часть в общих расходах на коммуналку. Так, около 70% – стоимость отопления, остальное – горячая вода, электроэнергия, холодная вода и газ.

Если раньше тариф на газ устанавливался сразу на отопительный сезон, то сейчас стоимость голубого топлива может меняться ежемесячно.

Напомним, цена газа в Европе с начала декабря выросла на 18%. На голландском хабе TTF (контракт на сутки вперед) с поставкой 23 декабря цена газа выросла до нового локального рекорда — $220 за тысячу кубометров. Это максимальное значение за последние 22 месяца — с 5 февраля 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине одобрили повышение с 1 января 2021 года тарифов на распределение природного газа. В итоге в среднем цены вырастут на 80%.