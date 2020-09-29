Кучеренко пообещал навести порядок в коммунальной сфере Украины

Критическая ситуация на рынке жилищно-коммунальных услуг и энергетики вызвана безответственностью и бездействием Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП).

Об этом во время брифинга в Верховной Раде во вторник, 29 сентября, отметил кандидат на должность мэра Киева от "Батьківщини" Алексей Кучеренко. Он отметил, что взаимная задолженность на так называемом рынке газа составляет более 100 миллиардов гривен.

"Дефицит средств на энергорынке составляет около 50 миллиардов гривен, и он сегодня делает реальную угрозу коллапса на энергетическом рынке. Долги населения за ЖКУ составляют около 60 миллиардов, 45 миллиардов задолжали теплокоммунэнерго предприятия, которые должны нам подавать тепло с приходом отопительного сезона, около 25 миллиардов – долги газораспределительных компаний", – отметил народный депутат.

Кучеренко убежден, что главным ответственным органом за этот беспорядок является именно НКРЭКП.

Кандидат в мэры Киева напомнил, что еще при предыдущем президенте результате обращения в Конституционный суд команды "Батьківщини" во главе с Юлией Тимошенко работа НКРЭКП была признана неконституционной.

"Но уже в конце прошлого года в "пожарном порядке" монобольшинством был принят новый закон, который должен был урегулировать все неконституционные положения работы этого органа. Впрочем, НКРЭКП в очередной раз доказал свою неконституционность. Поэтому мы с коллегами будем инициировать конституционное представление, чтобы признать его деятельность неконституционной" , – заявил Кучеренко.

Кандидат в мэры также напомнил, что Антимонопольный комитет за его обращением проявил бездействие НКРЭКП и дерзкие нарушения в Киеве. В результате компанию "Евро-реконструкция", которая предоставляет тепло и горячую воду 300 тысячам киевлян, обязали произвести перерасчет за неправильно посчитанный тариф.

"Уверяю, что команда Тимошенко приложит все усилия, чтобы обеспечить и киевлянам, и жителям всех регионов перерасчет за лишние деньги, которые были уплачены. "Батьківщина" знает, как навести порядок в коммунальной сфере", – отметил Кучеренко.