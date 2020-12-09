Как рисуют тарифы на электроэнергию в Украине: какой рынок, такие и цены

В Минэнерго увязывают повышение тарифов на электроэнергию с её высокой себестоимостью: дескать, нельзя, чтобы оплачивалась только доставка, нужно и за неё за саму по себе платить тоже – только тогда получается экономически обоснованная цена. Хотя совсем недавно там же обещали, что никакого роста не будет.

Я, однако, не об их противоречивых обещаниях, я даже не о том, кому именно принадлежат в Украине облэнерго. Я только – об "экономически обоснованных ценах".

Раз уж мы поменяли строй, то – в отличие от того, как это было при социализме,– экономически обоснованная цена это та, которая складывается на рынке на основе соотношения предложения товара и платежеспособного спроса на него. Понятно, что с учётом платежеспособности даже и старая цена неподъёмна. И изменять тарифы тогда уже нужно в сторону снижения. Почему же вместо этого постоянно происходит обратное?

А потому что никакого рынка электроэнергии у нас нет. Потребитель не может сказать, что он купит её не у того, а у этого или, наоборот, не у этого, а у того. Нет выбора – нет рынка, нет рынка – нет и рыночных цен. А есть монопольно высокие цены, основанные на отсутствии рынка, называть которые экономически обоснованными – экономически неграмотно. Они просто принудительны, как и сам монопольный поставщик. Вспомним известную фразу из "Бриллиантовой руки": "А не будут брать – отключим газ!" Это осталось. Но при чём здесь рынок?

Какая потребителю (при реальном рынке) разница, что продажа по рыночной цене производителю невыгодна и убыточна? Это его, производителя, проблемы. Тогда возьмут/купят не у него, а у другого (при реальном рынке). И тогда конкурирующие за покупателя производители/поставщики будут не взвинчивать цены через сумасшедшие зарплаты с премиями и накрутку на них ещё какой-то желанной рентабельности, а снижать всеми силами себестоимость, чтоб и не влететь, и не лишиться (при реальном рынке) покупателя.

У нас всего этого нет. Тут-то и вспомнили – для обоснования роста тарифов! – какие у них затраты. Но принцип формирования цены исходя из затрат, а не из соотношения на рынке спроса и предложения – это чистейший "совок", которого нет уже 30 лет. Или когда им надо – они его включают?

Так пусть так и говорят: рынка нет и здесь не предвидится, что хотим – то и рисуем, работать бережливо не умеем, а не будете покупать – не будет вообще ничего. Вот это будет честное обоснование. Только не надо сюда приплетать экономику. Её тут нет и близко, пока нет рынка. Экономика начинается там, где у покупателя есть выбор.