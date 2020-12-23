Кабмин придумал, как оставлять украинцев без выплат: раз жив – значит был доход

Не все знают, что я уже больше года не депутат ВР, и письма мне по-прежнему идут. Вот фрагмент одного из них – без преувеличения слёзного:

"Прошу обратить Ваше внимание на Постанову КМУ № 632 від 22.07.2020 р. "Деякі питання виплати державної соціальної допомоги", в частности п. 13: "Під час обчислення державної соціальної допомоги для розрахунку середньомісячного сукупного доходу за кожний місяць, в якому відсутні доходи, включаються:

0,5 розміру мінімальної заробітної плати станом на кінець періоду, за який враховуються доходи <…>".

В моем случае важен ещё и п. 4, где сказано:

"До середньомісячного сукупного доходу враховуються такі доходи:

<…> у тому числі житлова субсидія та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу".

Поясню. Я обратилась в Управление труда и социальной защиты населения (УТСЗН) с заявлением о назначении государственной социальной помощи малообеспеченной семье (ГСП). Таким образом ищу средства к жизни, т. к. при последней перекомиссии мне отказали в подтверждении инвалидности. Долгая история, сейчас через суд пытаюсь доказать произвол и беззаконность такого решения, добиться восстановления инвалидности. А жить совсем не на что. Пыталась смириться с судьбой, но голодная смерть – процесс долгий и очень болезненный.

Так вот, из УТСЗН я получила отказ в ГСП с расчётами, по которым согласно этому Постановлению № 632 мне считают в доход субсидию + 0,5 размера минимальной зарплаты. В моем случае это 5863,74 грн (субсидия, оплаченная через Ощадбанк поставщикам ЖКУ) + 14 169,00 грн (0,5 з/п) = 20 032,74 : 6 месяцев = 3338,79 грн, которые и составили якобы мой среднемесячный доход. Это больше прожиточного минимума. Поэтому ГСП = 0. Работать все еще не могу.

Мотивируется это тем, что "люди же на что-то живут, значит, будем таким образом отсеивать работающих в тени".

Ну, если с субсидией, включенной в доход, ещё как-то можно смириться, ведь на её сумму уменьшается кредиторская задолженность перед поставщиками ЖКУ, хотя хлеба и воды на неё не купишь, то виртуальная зарплата – абсолютный цинизм и убийство в наших реалиях".

Конец большой цитаты из письма.

Ну, что тут скажешь? Повод не помогать найден удивительный: раз человек не помер, будем считать, что он получает половину минимальной зарплаты.

Так постановило правительство.

Но почему именно половину: не 30, не 40, не 60 или 70%, а именно 50%? Кто считал?

И этот виртуальный прожиточный участвует в сравнении с прожиточным минимумом официальным!

В результате единственную помощь от государства получают жилкомслужбы, чтобы они не пострадали от нищеты клиента, а тому просто объявляют, что он эту помощь уже таким образом получил и плюс остался жив – следовательно, где-то как-то что-то получил ещё, а раз так, то больше ему ничего не положено. В смысле – больше нуля.

Стало быть, в таких условиях право на помощь остаётся у мёртвых (умер и, значит, не подрабатывал в тени) или тех, кто не получил никаких жилкомуслуг, но при этом выжил. Все остальные – кто не просто живы, но при этом ещё и получили жилкомуслуги, – имеют, как оказалось, доход выше прожиточного минимума и больше ни на что права не имеют.

Справочно. Конституция Украины, статья 1: "Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава".

Конституция Украины, из статьи 3: "Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю".