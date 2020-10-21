Газ в Украине начнет дорожать, эра дешевых энергоресурсов пройдет, – глава профильного комитета Рады

В Украине, как и в Европе, закончится "эра дешевых энергоресурсов". Подорожание голубого топлива может продолжаться до конца зимы, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

"Мы видим, что цена на газ растет, и уже сегодня она больше 180 долларов. И очевидно, что такой тренд будет продолжаться до зимы или до окончания зимы. Я думаю, что эра дешевых энергоресурсов, которая началась весной этого года, проходит", – заявил Герус в ходе дискуссии Energy Inside, передает "Фокус".

Отметим, в Европе цена на газ выросла до $181 за тысячу кубометров. На прошлой неделе в среднем цена была на $10 ниже – $171. В результате этого суммы в платежках украинцев также вырастут.

Это максимальное значение за последние почти 11 месяцев – с конца ноября 2019 года. Подорожание топлива связано с серьезным похолоданием. В частности, цены на газ растут и в США – там стоимость подскочила до $117 за тысячу кубометров с примерно $100 в конце прошлой недели.

Для сравнения: минимальная цена на газ на европейском хабе была зафиксирована в мае – около $55 за тысячу кубометров.

Как сообщал OBOZREVATEL,в Украине с началом отопительного сезона начнут расти цены на газ. Как предполагают эксперты, голубое топливо будет дешевле, чем в прошлом отопительном сезоне, однако значительно дороже, чем сейчас. Вместе с тем вырастут и цены на отопление.