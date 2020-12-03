Енергоофисы YASNO: революция в сфере коммунальных услуг

На днях YASNO открывает свой 68-й енергоофис в Магдалиновке Днепропетровской области.

К годовщине YASNO вспоминаем, какой мы прошли путь – с момента возникновения идеи енергоофисов до открытия отделений, которыми гордятся все сотрудники YASNO.

Все интересные подробности рассказал руководитель департамента розничных продаж Сергей Радченко.

Регуляторное требование анбандлинга

Необходимость трансформировать компанию в целом вместе с ребредингом и запуском нового имени и объективно плачевное состояние большого количества центров в Днепропетровской и Донецкой областях подтолкнули нас к проведению комплексной реновации всех центров обслуживания (ЦОК). К тому же, существовало регуляторное требование анбандлинга: следовало обеспечить физическое разделение адресов всех ЦОК с Операторами системы распределения.

ЦОК находились в достаточно плачевном состоянии

ЦОК должны были стать чем-то большим

Мы понимали, что ЦОК должны трансформироваться в нечто большее, чем центры обслуживания. Поскольку YASNO – это не только о продаже электроэнергии, но и о дополнительных сервисах, продуктах и лучшем клиентском опыте. Мы стремились создать принципиально новый уровень комфорта для клиентов и сотрудников и обеспечить одновременно функциональность каждой зоны и зоны ожидания в частности, чтобы клиент проводил время с пользой. В то же время в отдельных объектах не было обособленных или тем более удобных зон для ожидания. В большинстве центров была изношена мебель, старый ремонт, несовременная персональная техника у сотрудников и т. д.

Возникла необходимость кардинально трансформировать ЦОК

Итак, родилась концепция функциональных и принципиально новых микс-зон: экспресс-зоны, зоны самообслуживания, ожидания, ритейл-зоны, работы с документами. Отдельно – зоны

обслуживание розничных клиентов, отдельно – юридических лиц, детское пространство. В сфере коммунальных услуг такого точно не было. Это было очень инновационно для нашего сегмента.

Клиентский путь

Все процессы в отделениях и то, как они выглядят с точки зрения клиентов, были разнесены по условной карте. После того, как реальный клиентский опыт был разложен "по винтикам" и мы посмотрели на наши процессы глазами клиентов, появилась, например, концепция зоны экспресс-обслуживания, которая позволяет решать до 50% обращений, не требующих долгих консультаций: печать документов, внесение информации в биллинг – есть вопросы, которые можно решить быстро.

Мы фотографировали имеющуюся схему процессов, накладывали на то, что хотим получить, искали принципиальные отличия от того, как это организовано в действующих ЦОК, которые мы считали удовлетворительными, и как – в наиболее запущенных случаях, в отдаленных небольших ЦОК.

Отработали на пятерку

У нас внахлест шли три процесса. Первый – это поиск необходимых помещений на рынке

недвижимости, отвечающих нашим требованиям и имеющих адекватную цену; переговоры, торги и тому подобное.

Второй – это процесс контрактации подрядчиков, которые поставляли нам комплектующие. И третий – это собственно процесс строймонтажа, ремонта и тому подобное.

Команда одновременно вела три процесса

Считаю, что вся команда отработала достойно, на "пятерку". Большую часть объектов мы сдали вовремя. Большой проблемой в небольших населенных пунктах было отсутствие готовых помещений, поскольку там рынке недвижимости нет как такового. Но так или иначе мы нашли нужные решения.

Команда нашла нужные решения для совершенствования офисов

Название "Енергоофис"

Сначала у нас было около 30 вариантов названия. Интересно, что различные коллеги, не сговариваясь, предлагали именно вариант "енергоофис". В конце концов, "внутренний комитет" остановился именно на "енергоофисе".

Сейчас можно сказать, что мы уже полностью вжились в это название. Напомню, что когда мы определили набор функций и задач для помещений, где обслуживают клиентов, то поняли, что теперь это не центры обслуживания, а нечто принципиально больше. И с этой точки зрения слово "енергоофис" отражает ключевые составляющие: профиль нашего бизнеса и то, что в этом месте клиент не только получает консультацию, но и закрывает все свои энергетические потребности "под ключ". Такое название оставляет больше пространства для масштабирования функций и задач, возложенных на подразделения, в будущем.

Идеальный енергоофис

Считаю практически все флагманы близкими к идеалу. Речь не идет о том, что универсальные или микроенергоофисы сделаны с отступлением от стандартов или требований по качеству. Но функционально они не настолько наполнены из-за их малого размера.

Сейчас у нас 11 флагманов. Они есть у всех крупных городах. Это все центры с площадью, как правило, более 250 кв. метров. Универсальных енергоофисов – 35, а микро – 19.

Енергоофисы YASNO – это революция в сфере коммунальных услуг

Революция в сфере коммунальных услуг

Меньше чем за год нам удалось кардинально изменить помещение центров обслуживания,

перебрендировать их в едином стиле YASNO, сделать их удобными и предложить клиентам качественно новый уровень общения с нами как с поставщиком электроэнергии.

Мы полностью обновились не только внешне, но и изнутри. Ключевым было то, что мы кардинально изменили концепцию помещений: полностью переформатировали клиентский опыт, ведь перешли от помещения для обслуживания к пространству, где можно не только решить любые неотложные вопросы по обслуживанию, но и ознакомиться и приобрести новые продукты и услуги YASNO и партнеров. Причем сделать это с комфортом, потратив совсем немного времени. Это, в том числе, те свойства, которыми YASNO отличается от всех поставщиков в Украине.