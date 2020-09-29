Что будет с тарифом на электроэнергию осенью: Минэнерго дало окончательный ответ

Информация о том, что с 1 октября 2020 года повысят тариф на электроэнергию для украинцев из-за требования МВФ, не соответствует действительности.

Об этом заявила пресс-службе Минэнерго. Тарифы на электроэнергию, отпускаемые населению, установлены постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг от 26.02.2015 № 220.

Этот документ не менялся, цена на электрическую энергию составляет (с НДС):

• до 100 кВт / ч – 90 коп. за кВт/ч,

• более 100 кВт / ч – 168 коп. за кВт/ч.

"Сохранение фиксированного льготного тарифа на электрическую энергию для населения в условиях новой модели рынка электрической энергии осуществляется в рамках механизма ПСО, который был введен постановлением Кабинета Министров Украины от 05.06.2019 № 483 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии "(с изменениями)", – поясняют в ведомстве.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине ряд "слуг народа" зарегистрировали законопроект №4151, в котором предлагают выпустить облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 19,6 млрд грн для погашение долгов за электроэнергию.

Документ опубликовали на сайте Верховной Рады. Согласно проекту, Министерству финансов разрешат по согласованию с Кабинетом министров выпустить ОВГЗ на 8,9 млрд грн для погашения задолженности госпредприятия "Гарантированный покупатель" и 10,6 млрд грн на оплату (20% от прогнозной выработки товарной продукции).