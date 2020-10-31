Будет ли в украинских больницах и школах зимой тепло: из окон дует, а отапливают улицы

В Украине на прошлой неделе правительство поддержало законопроект, который снимает барьеры для инвестиционных проектов энергосервиса в бюджетной сфере, так называемых ЭСКО-проектов. Их суть в том, что для тепловой модернизации объектов социальной сферы (больниц, школ, садиков) привлекают инвесторов. Они выполняют все работы, а позже получают свой процент от сэкономленной на отоплении суммы. В среднем экономят – до 70%. А это экономия и средств налогоплательщиков.

Этот проект успешно работал с 2016-го года. Но в этом году приостановился по техническим причинам. О том, что дает эта инициатива бюджетной сфере, и как государство собирается устранять преграды для дальнейших инвестиций – читайте в материале OBOZREVATEL.

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко последний месяц провел за "тестированием" украинской системы медицинской помощи. В конце сентября он заразился коронавирусом и попал в больницу. Сначала лежал в Киевской городской больнице №1 на Красном Хуторе. Позже, когда диагноз подтвердили, его отправили городскую больницу №8 на Оболони. Но старт отопительного сезона он застал уже будучи в городской больнице №3 на Петра Запорожца.

Олег Попенко заверяет, само помещение больницы достаточно быстро прогрелось и находиться в палатах было комфортно. Но расходовали ресурс тепла здесь не совсем правильно.

"Из окон дует, они полностью не закрываются. Видно, что окна не обслуживаются и не регулируются. Фурнитура должна обслуживаться два раза в год, резиновый уплотнитель необходимо смазывать. Часто фурнитура не прижимает створку до конца, что приводит к большим теплопотерям в зимний период", – рассказывает Попенко.

Такой вариант теплопотери – лишь один из многих, которые должна устранять грамотная тепловая модернизация помещения. Она включает в себя комплекс мер, от энергоаудита помещения до утепления внешних стен. Грамотный расход тепла позволяет структурам бюджетной сферы неплохо сэкономить на коммунальных услугах. Но тепловая модернизация – удовольствие не дешевое. И большинство бюджетные учреждения просто не могут себе его позволить.

В Украине насчитывается около 80 тыс. бюджетных учреждений. Более 80% этого фонда требуют комплексной термомодернизации. Поскольку учреждения бюджетной сферы не могут выполнить ее самостоятельно, государство дало возможность частным компаниям инвестировать в такие проекты и получать с этого прибыль. Так появились ЭСКО-программы.

Принцип работы – простой. Компания за свой счет делает термомодернизацию здания, а дальше часть средств, которые модернизированное учреждение экономит на отоплении – идут ей на счет до конца срока договора (в среднем 5-6 лет).

На сегодняшний день в рамках ЭСКО-программ только в бюджетной сфере в Украине реализовали 548 проектов на общую сумму 1,25 млрд грн. В среднем по подсчетам Украинской ассоциации энергосервисных компаний, эти программы дали экономию тепла и газа в модернизированных учреждениях от 20% до 70%. Глава Ассоциации Алексей Корчмит утверждает – система достаточно прозрачная и справедливая:

"Здесь нет раздутых цен на оборудование, нет придуманных каких-то оплат. Механизм предусматривает, что ты можешь получить возврат инвестированных средств только со сэкономленных затрат на коммунальные услуги и энергоносители. Обеспечил экономию – получил 80-90% с этой экономии себе, в течение 5-6 лет. Не обеспечил и срок контракта закончился – в любом случае ты должен отдать оборудование бесплатно. Потому механизм абсолютно справедливый. Финансовые и технические риски: просчет энергоаудитов, просчет комплектации оборудования, возможный потенциал энергоэффективности данного учреждения, – все они ложатся на инвестора".

Для самих учреждений это также выгодно. На протяжении энергосервисного контракта они будут получать свои 10-15% от сэкономленных средств. После окончания контракта – 100%. Как показывает практика, все ЭСКО-контракты заканчиваются досрочно. Ведь тарифы постоянно растут и экономия обычно выше, чем ожидалось в просчетах инвесторов. Поэтому вместо 5-6 лет они занимают 2,5-3,5 года.

Проект использовал еще не весь свой потенциал. ЭСКО собирались охватить примерно 10% бюджетных зданий. До этого еще далеко, но на сегодня – инициатива заблокирована.

По закону, закупки в рамках ЭСКО-проектов должны осуществлять через систему PROZORRO. Полгода назад парламент усовершенствовал закон "О публичных закупках", но забыл внести изменения в закон "О введении новых инвестиционных возможностей, гарантировании прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности для проведения масштабной энергомодернизации" (закон об энергосервисе). Вышло противоречие, которое и заблокировало закупки.

"В частности, в законе об энергосервисе приводятся ссылки на предыдущую редакцию Закона Украины "О публичных закупках". Речь идет об условиях применения переговорной процедуры закупки, сроках для подачи тендерных предложений, их раскрытия, рассмотрения и оценки, указании информации в объявлении о проведении процедуры открытых торгов, изменении цены энергосервисного договора", – рассказывает временно исполняющий обязанности главы Госэнергоэффективности Константин Гура.

В течение отопительного периода 2019/2020 действовали 242 договора, по которым предоставлялись услуги энергосервиса. Соответствующие проекты работали в 36 городах из 20 регионов и позволили сэкономить 4 300 000 м3 газа или 60 млн грн на оплате энергоносителей.

Константин Гура сообщает, одним из показательных кейсов является ЭСКО-проект в киевском детском саду №250, где в соответствии с договором установлен индивидуальный электро-теплопункт с он-лайн управлением и энергомониторингом.

"Услуги энергосервиса здесь предоставляют с октября 2017. В рамках реализуемых мероприятий, уже за первые 4 месяца отопительного сезона 2019/2020 удалось достичь (в среднем) 30% экономии тепловой энергии. Более того, указанное техническое решение позволило поднять до уровня санитарных норм температурный режим на объекте (с 14-17 до 19-20 градусов). Так ЭСКО-компания обеспечила не только экономию энергоресурсов, превысила показатели по договору, но и улучшила уровень комфортности пребывания в заведении", – подытожил Гура.

Также над проектами термомодернизации активно работает компания YASNO Efficiency. Как сообщает директор компании Сергей Чулков, они профинансировали и выполнили "под ключ" уже 28 энергоэффективных проектов в школах (7 зданий), садиках (15 зданий), больницах (2 здания) и поликлиниках (2 здания) в 7 городах Украины. На этих объектах достигли от 15% до 63% экономии энергоресурсов. В целом за год сэкономили 3 тыс. Гкал тепловой энергии и почти 17 тыс. м куб. газа на общую сумму порядка 5 млн грн. Экономии добились благодаря: автоматизации системы отопления, подключению системы энергомониторинга, балансированию стояков, установке регуляторов тепла на радиаторах, а также замене окон на энергосберегающие на некоторых объектах. Помимо этого, перед отопительным сезоном в рамках энергосервиса проводят подготовку и налаживание установленного оборудования.

Один из недавних проектов компании – модернизация систем отопления в четырех медучреждениях Запорожья (2 больницы и 2 поликлиники). Энергоэффективность помещений в среднем удалось повысить на 40%. Экономия в прошлом отопительном сезоне составила почти 800 тыс грн.

"Энергоэффективность означает не только экономию расходов на отопление, электроэнергию, воду и газ, а также создание комфортных и главное безопасных условий пребывания людей. – комментирует Сергей Чулков. – Для таких чувствительных объектов, как медицинские учреждения, школы и садики важно поддерживать нормативный уровень температуры в помещениях, обеспечивать достаточную вентиляцию, приток свежего воздуха, уровень влажности, уровень освещенности, поскольку эти факторы имеют непосредственное влияние на здоровье тех, кто там находится: пациентов больниц, детей, персонала учебных заведений. Вопрос здоровья и повышения иммунитета особенно актуален в период пандемии".

Чтобы подобные кейсы могли приумножаться, нужно внести изменения в закон об энергоэффективности и разблокировать закупки по проектах ЭСКО. Неделю назад правительство уже поддержало соответствующие изменения. Теперь их должен утвердить и парламент.