Брюссель поддерживает инициативу Кабмина впервые за 4 года повысить тарифы на ток для населения

Мария Шевчук
Мария Шевчук
Коммуналка
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ЕК поддержала повышение цен на электроэнергию для украинцев

Европейская Комиссия заявила, что заниженные тарифы на электроэнергию для населения, которые не покрывают затрат на ее производство и доставку, несут угрозу для стабильного состояния энергосистемы Украины.

Об этом говорится в обнародованном 27 ноября отчете состояния выполнения договора об Ассоциации Украины и ЕС.

"Больше нет уверенности в финансовой устойчивости государственных компаний "Укрэнерго" и "Энергоатом", берущих на себя наибольшую нагрузку для покрытия убытков по поставке на электроэнергии для населения по цене ниже себестоимости", – говорится в отчете.

Именно эти компании несут наибольшие потери из-за существующего на украинском рынке кросс-субсидирования.

Ранее идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночной обоснованному уровню поддержал Секретариат Энергетического сообщества ЕС.

Напомним, тарифы на электроэнергию для населения не пересматривались с марта 2017 г. Они составляют 0,9 грн /кВт.час на первые 100 кВт и 1,68 грн / кВт.час на остальной объем месячного потребления, в более чем в 4 раза меньше чем средний тариф в Европе.

По данным Министерства энергетики, тариф для населения в декабре 2020 года даже не будет покрывать расходы на доставку электроэнергии от электростанций до конечных потребителей.

Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65-70 млрд грн.

По словам экспертов, от решения правительства по тарифам будет зависеть дальнейшая финансовая поддержка Украины от МВФ.

Европейская Комиссия