"Чувствуете глубину обиды?" Цимбалюк высмеял ультиматум Медведева к Европе и Украине

Журналист Роман Цимбалюк высмеял ультиматум премьер-министра России Дмитрия Медведева касательно европейских санкций.

В частности, глава российского правительства подчеркивал, что Москва не будет первой отменять санкции, введенные в ответ на ограничительные меры Брюсселя.

"Вы чувствуете эту глубину обиды? Он прямо говорит: вы должны нас просить", – заявил Цимбалюк на своем YouTube-канале.

По словам журналиста, таким образом Медведев настаивает, что Европа должна извиниться перед Россией за поддержку Украины.

"Кстати, Украина тоже должна извиниться перед Россией за то, что та посмела защищаться. И не согласилась на оккупацию Крыма, Донбасса, и не пошла под российский протекторат", – отметил он.

Глава российского правительства подчеркивал, что Москва не будет первой отменять санкции

Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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