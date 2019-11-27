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29 ноября • обновлено в 12:01
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"Чувствуете глубину обиды?" Цимбалюк высмеял ультиматум Медведева к Европе и Украине

11.8т
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Журналист Роман Цимбалюк высмеял ультиматум премьер-министра России Дмитрия Медведева касательно европейских санкций.

В частности, глава российского правительства подчеркивал, что Москва не будет первой отменять санкции, введенные в ответ на ограничительные меры Брюсселя.

"Вы чувствуете эту глубину обиды? Он прямо говорит: вы должны нас просить", – заявил Цимбалюк на своем YouTube-канале.

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По словам журналиста, таким образом Медведев настаивает, что Европа должна извиниться перед Россией за поддержку Украины.

"Кстати, Украина тоже должна извиниться перед Россией за то, что та посмела защищаться. И не согласилась на оккупацию Крыма, Донбасса, и не пошла под российский протекторат", – отметил он.

Глава российского правительства подчеркивал, что Москва не будет первой отменять санкции

Глава российского правительства подчеркивал, что Москва не будет первой отменять санкции

Напомним, что 29 декабря 2018 года вступило в силу решение Евросоюза о продлении экономических санкций против России.

Ограничительные меры против России направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также на сферы, связанные с производством товаров двойного назначения.

"Чувствуете глубину обиды?" Цимбалюк высмеял ультиматум Медведева к Европе и Украине

Также против России действуют такие санкции:

  • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для 5 основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

  • запрет на экспорт и импорт оружия;

  • запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

  • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 сентября Комитет постоянных представителей стран Европейского Союза согласовал решение о продлении индивидуальных санкций против физических и юридических лиц в РФ за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

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Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Санкции против России
Персоны
Роман Цимбалюк Дмитрий Медведев
Место
Украина
Тег
Европейский Союз
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Комментарии
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Надо ещё канализационные трубы запретить чтобы ракеты не делали
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
А шо, "ответные санкции" Ка-ца-пии настолько сверхмощные? Поташ пеньку и лыко - перестали в Европу продавать? Или коварный "недоступ" хамона на рынки Лапотной?
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семенов Александр
семенов Александр
Цимбалюк объясняет кастрюлям , что имел в виду Медведев, Потому что кастрюли настолько тупы , что сами не могут посмотреть видео его выступления, А на видео Медвелев говорит ,о том, что кто первый вводил санкции , тот пусть первым их и отменяет, а Россия , еще подумает отменять ли свои ответные санкции .
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