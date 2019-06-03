"Чуда не ждите": украинцам рассказали, как продвигается ремонт дорог

В Украине за два года отремонтировали 7 тыс. км дорог. Дальнейший рост этого показателя будет происходить, но чуда ждать не стоит.

Об этом в интервью "Экономической правде" заявил глава "Укравтодора" Славомир Новак. Он припомнил, что согласно отчету Всемирного банка, в конце 2016-го 95% всех дорог были в критическом состоянии.

"Общая сеть дорог составляет 170 тыс км. Вместе с местными дорогами удалось отремонтировать 7 тыс км. Это неплохой результат за два года, но стоит помнить, что 2,5 года назад еще не было этого финансирования", - заявил он.

Глава "Укравтодора" отметил, что масштабные работы только начинаются, но это длительный процесс.

"Два года назад на заседании правительства я сказал: "Я не маг, поэтому чуда от меня ожидать не следует. Я просто готов профессионально работать, реформировать отрасль и начать масштабный ремонт". Это мы делаем, но чуда нету", - признал Новак.

Ремонт дорог Автоцентр

По его словам, уже через пять лет областные центры объединят дорогами европейского качества. Новак также назвал приоритетные направления.

"Продолжаем работы на нашем приоритетном коридоре GO Highway. В 2019 году проводим ремонт в Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областях, а также капитальный ремонт моста через Хаджибейский лиман в Одесской области. Начали ремонт дорог Н-11 Николаев - Днепр и Н-14 Николаев - Кропивницкий. В 2019 году завершим участок от границы Николаевской области в Кропивницкий", - рассказал чиновник.

Он уточнил, что уже в этом году бетонная дорога Н-14 появится на участке от границы с Кировоградской областью на юг, в Николаев.

"Из важных проектов - дорога Н-31 Днепр - Решетиловка. Это строительство бетонной дороги с подключением в коридор М-03 Киев - Харьков - Довжанский. За несколько лет поедем качественной дорогой от Днепра до Киева. В коридоре Н-08 Борисполь - Мариуполь в рамках отдельной бюджетной программы продолжаем ремонт участка Запорожье - Мариуполь", - заключил Новак.

Как сообщал OBOZREVATEL, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой Киева и следственным управлением киевской Нацполиции разоблачили руководство "Укравтодора" в нанесении ущерба государству в размере более 220 миллионов гривен.

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