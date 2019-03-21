''Чуда не произошло'': разоблачен удар ''русского мира'' в Крыму

Экономику аннексированного Крыма и России в целом можно описать, как кризисную и разбалансированную из-за международных санкций.

Как сообщается на сайте "Информационное сопротивление", в таких условиях практически нераскрытыми остаются значительный транспортный, сельскохозяйственный и туристический потенциал полуострова.

Отмечается, что большая часть инвестиционных проектов в разных сегментах местной экономики убыточны. Взаимодействие западных компаний с экономическими субъектами на территории Крыма носит одиночный и маргинальный характер.

"Международные санкции ввели в кризис многие сферы экономики оккупированного Крыма. В частности, при анализе транспортной сферы зафиксировано уменьшение объемов дохода от корабельного сбора. За 2018 год в черноморских портах РФ и аннексированного Крыма фактические показатели поступлений значительно ниже плановых и данных за предыдущий 2017 год", - сказано в материале.

Отмечается, что показатели корабельного сбора в портах оккупированного Крыма откровенно мизерные в сравнении с черноморскими портами РФ на Кавказе.

Значительная часть инвестиционных проектов в Крыму оцениваются как неудачные.

В частности, в декабре 2018 года были разорваны договора следующих инвестиционных проектов:

— "создание и развитие сельскохозяйственного комплекса" (ОАО "Заря" Белогорский р-н) – на основании срыва инвестором календарных сроков реализации проекта;

— "организация разлива природной питьевой войны "Акватерра", производство безалкогольных напитков и соков (ОАО "ФТТ" Кировский район) – по инициативе инвестора;

— "создание современного винодельческого предприятия с полным циклом производства" (ОАО "Агроветкор Крым", Симферопольский район) – по инициативе инвестора;

— "создание туристическо-рекреационного центра "Межозерье" (ОАО "Партнер Курорт Груп", Феодосия) – на основании невыполнения инвестором календарных сроков реализации проекта, а также из-за невозможности подтверждения платежеспособности инвестора.

По данным издания, паралич экспортно-импортной деятельности оккупационная власть полуострова пытается компенсировать добычей сырьевых ресурсов, в частности газа и нефти на шельфе. Однако это требует привлечения инвестиционных ресурсов на сумму 14,35 млрд рублей.

Стоит отметить, что негативные тенденции наблюдаются на местном рынке труда. Более половины опрошенных оккупантами респондентов считают, что в их регионе не создаются новые предприятия и рабочие места. При том по РФ только треть опрошенных придерживается такого мнения.

"Интересно, что жители оккупации начинают осознавать, что никакой ценности для России они не представляют. Так, 70% опрошенных в Крыму и 61,5% в Севастополе уверены, что современный бизнес в РФ ориентирован исключительно на получение прибыли, и лишь 2,3% крымчан и 4.2% севастопольцев верят, что бизнес работает на развитие страны и общества. Средние показатели по России соответственно 60% и 5,3 %", - приводит информацию автор статьи.

Остается острой для всех жителей Крыма проблема обеспечения пресной водой. Несмотря на увеличение запасов наливных водохранилищ, обусловленное сезонным фактором, ключевой проблемой Крыма остается вопрос водообеспечения полуострова.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия тратит на содержание оккупированного Крыма миллиарды евро из своего бюджета, поскольку полуостров из прибыльного превратился в убыточный.

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