"Чучело!" Опубликованы разговоры по делу квартир Нацгвардии

В деле о жилье для Национальной гвардии прокуроры зачитали материалы следственных розыскных действий в суде против Алисы Гринчук, которая провела профессиональную оценку при обмене квартир из центра Киева на окраине, что привело к убыткам на 81 млн гривен.

По данным следствия, Гринчук была проинформирована об обыске НАБУ и САП заранее. Об этом свидетельствует ее переписка с абонентом "А." на телефоне, изъятом при обыске, сообщают "Наші гроші":

Гринчук: Еще этот обыск и все, я немного выдохну

А.: Давай, визуализируй, что все пройдет спокойно…

Гринчук: Вот удалили все в телефоне

А.: Кто?

Гринчук: Шефа люди. Вот, все убрали. До пятницы будет. И у меня тоже.

Прокуроры привели также диалоги, которые свидетельствуют о связи Гринчук в органах власти, что может говорить о возможности влияния на свидетелей и следствие.

"Меня знает весь Киев… Ну, как бы реально, в Киеве я такая, солидная. Меня знают все инстанции, начиная, ну как бы, Фонд госимущества, Держкомзем, "Укрбуд". Ну, "Укрбуд" – все руководство. Я работаю там с полицией. Ну, как бы, да, МРЕО, Департамент… Ну, как тебе сказать. Я ж работала в торгующей, исполнительной службе, банках", – говорила Гринчук в одном из зачитанных в судебном заседании разговоров.

Также был приведен диалог Гринчук с исполнительным директором "Укрбуд Девелопмент" Сергеем Якусевичем, который заявил, что готов "решить" вопрос по пересечению границы:

Якусевич: Где самая основная проблема?

Гринчук: Граница.

Якусевич: Украинская или российская?

Гринчук: Украинская.

Якусевич: Решу. Какая служба – погранцы?

Гринчук: Да

Якусевич: Решу.

Фирма "Меркурий Партнерс", которая оформлена на отца Гринчук, также проходит по делу НАБУ о квартирах Нацгвардии и фигурирует в деле, которое расследует СБУ.

Детективы и прокуроры получили переговоры Гринчук, которые свидетельствуют о ее намерениях повлиять на следователя:

Гринчук: Слушай, Андрей, можно я тебе сброшу номер телефона там какого-то следака по Ирпеню? У нас же Меркурий в Ирпене.

Андрей: А что это за предприятие такое? Это твое предприятие?

Гринчук: Какое? Меркурий?

Андрей: Да.

Гринчук: Ну, я ж там как бы неофициально. Ну да, мое.

Также Гринчук эмоционально выражала угрозы в адрес следователя: "… чучело, сейчас как заедем, то он… Честное слово, я говорю: ну, ничего, жизнь их немножко направит, научит выходить, писать и оборачиваться".

И в продолжение разговора добавила: "Надо будет еще попозже тебе набрать… Скажешь, что подъедет человек от меня или еще что-то, пятое-десятое. Я сейчас подъеду туда, мы его как... (нецензурная брань)".

По данным следствия, Гринчук занималась организацией рецензии на оценочные отчеты, подготовленные ею и ее фирмой "Меркурий Партнерс" для обмена квартир Нацгвардии.

Алиса Гринчук в зале суда "Наші гроші"

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро 14 мая пришло с обысками по месту работы и проживания отдельных должностных лиц Национальной гвардии Украины, а также ряда частных компаний.

Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

Также стало известно, что детективы пришли с обысками к строительной корпорации "Укрбуд Девелопмент" по делу о строительстве жилья военным.

При этом в компании "Укрбуд" опровергли претензии правоохранителей в свой адрес. В частности, детективы изучали равноценность обмена квартир, которые были переданы для нужд Национальной гвардии Украины при строительстве домов в Киеве. Речь идет о жилых площадях, предусмотренных в доме по улице Коновальца, 34 (ЖК "Аристократ"), улице Бориспольской, 23 а, 25 а, 27 а (ЖК "Оберег").

В "Укрбуде" подчеркнули, что обмен происходил по инициативе бывшего руководства Национальной гвардии, а его равноценность и отсутствие нарушений были подтверждены экспертизой Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

Позже детективы НАБУ по подозрению в завладении имуществом главного управления Нацгвардии на 81,64 млн грн задержали бывшего командующего НГУ Юрия Аллерова. Также задержан генеральный директор компании-застройщика и оценщик "Укрбуда".

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