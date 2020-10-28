Чтобы сэкономить, украинцы все больше покупают дешевые контрабандные сигареты, а бюджет несет миллиардные потери, - СМИ

Когда легальные сигареты становятся слишком дорогими, это неизбежно приводит к росту спроса на контрабандную или поддельную продукцию. В результате государство, повышая акцизные сборы и желая таким образом увеличить поступления в бюджет, на самом деле уменьшает размер этих поступлений, так как доля контрабанды увеличивается. Только за первые восемь месяцев текущего года, по данным агентства Kantar, доля контрабанды сигарет заняла уже 6,9% рынка, что привело к недополучению бюджетом 4,5 млрд гривен. Такие данные приводит генеральный директор JTI Украина Пол Холловей, на которого ссылается Экономическая правда.

"Потребители тратят около 25% своего дохода на сигареты. Их стоимость продолжит расти, поскольку будут расти акцизы. Когда сигареты становятся слишком дорогими, спрос на нелегальные сигареты растет", - говорит Пол Холловей.

В подтверждение данных о росте нелегальной торговли сигаретами издание приводит результаты собственного расследования, в ходе которого в Киеве журналистами было выявлено множество случаев продажи сигарет без акцизных марок и исключительно за наличные.

"Пачка стоит 30-57 грн, в зависимости от бренда. Ни на одной из представленных на витрине пачек нет акцизной марки", - описывает автор статьи обычную для киевских табачных киосков картину.

"Легальный бизнес теряет долю на рынке в пользу нелегальных производителей и контрабандистов", – говорит Холловей.

Однако страдает не только легальный бизнес, потери несет и государство, объясняет он, поскольку при легальном обороте 75-80% стоимости сигарет попадают в бюджет в виде налогов. Нелегальные торговцы, разумеется, никаких налогов не платят.

Ситуацию может изменить введение уголовной ответственности за контрабанду подакцизными товарами, считает глава JTI Украина.

С ним согласны и в Государственной пограничной службе Украины.

"Пограничники констатируют: в этом вопросе Украина проигрывает соседям, потому что в Украине наказание за это легче. Там, где румыны могут привлечь к уголовной ответственности, Украина может пригрозить административным наказанием", - пишет издание и приводит слова заместителя главы Госпогранслужбы Украины Владимира Никифоренко.

"В Румынии за десять ящиков сигарет можно получить пять лет тюремного заключения. Румыны меньше этим занимаются, тогда как в Украине много населенных пунктов "специализируются" на контрабанде", – говорит госслужащий.

О необходимости ужесточения наказания за нелегальный оборот подакцизных товаров говорит и и.о. главы ГФС Сергей Солодченко. По его словам, которые приводит издание, сегодня в законодательстве существует много лазеек, которыми нелегальные торговцы успешно пользуются.

"Всем понятно, что продукция нелегальная, произведена непонятным способом, но все равно мы получаем решение суда о возвращении", – констатирует Солодченко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из-за контрабанды российского битума в 2019-2020 годах украинский госбюджет потерял миллиарды гривен.