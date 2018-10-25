Не хочет платить рекордный штраф: "Газпром" решился на кардинальные меры против Украины

Российский монополист "Газпром" инициировал арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на ее территории.

Разбирательство вызвано тем, что Антимонопольный комитет Украины наложил на "Газпром" штраф 85 млрд грн за злоупотребление антимонопольным положением. Как сообщает ТАСС, российская компания назвала меру "несправедливой и необоснованной".

"Газпром" просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты. Отмечается, что разбирательство инициировано в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН по праву международной торговли).

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

В очередной раз 22 февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около 6,4 млрд долларов) за счет пени за его неуплату.