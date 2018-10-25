МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
экшн-камеры Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Не хочет платить рекордный штраф: "Газпром" решился на кардинальные меры против Украины

12тЧитать материал на украинском

Российский монополист "Газпром" инициировал арбитражное разбирательство против Украины с целью защиты своих инвестиций на ее территории.

Разбирательство вызвано тем, что Антимонопольный комитет Украины наложил на "Газпром" штраф 85 млрд грн за злоупотребление антимонопольным положением. Как сообщает ТАСС, российская компания назвала меру "несправедливой и необоснованной".

"Газпром" просит арбитраж принять решение о выплате денежного возмещения и применении иных средств правовой защиты. Отмечается, что разбирательство инициировано в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН по праву международной торговли).

Новости
Война с "Газпромом": "Нафтогаз" заручится поддержкой СНБО

"Газпром" решился на кардинальные меры против Украины: все подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины решил оштрафовать "Газпром" на 85 млрд грн за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа Украины. Затем это решение было несколько раз подтверждено украинскими судами.

В очередной раз 22 февраля 2017 года Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда нижестоящей инстанции о подтверждении взыскания с "Газпрома" штрафа, который вырос уже до 172 млрд грн (около 6,4 млрд долларов) за счет пени за его неуплату.

Место
Россия
Объект
Газпром
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
16
Смешно
23
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Да заберите газ, который в Европы идет, как всегда, украдите его, после войте про СП2.))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Идиоты, Газпром не ведет никакой коммерческой деятельности на Украине и никак не мозгнарушить антимонопольное законодательство Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
2

Наши блоги