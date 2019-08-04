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Чтобы насолить России: стало известно о хитрости Украины в ПАСЕ

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Украина добровольно заплатила 400 тысяч евро вместо 316 тыс. в качестве ежемесячного членского взноса ПАСЕ.

Об этом сообщил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью "Цензор.net". Он пояснил такую переплату тем, что именно этой суммы не хватало ПАСЕ без членских взносов РФ.

Он добавил, что такой поступок Украина совершила с целью, чтобы в конечном счете убедить Ассамблею не возвращать РФ в Совет Европы.

После этого символического жеста Украина призвала другие страны присоединиться и заплатить больше. Однако никто примеру Киева не последовал, а Россию в ПАСЕ вернули.

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"...Это была целенаправленная политика нынешнего генерального секретаря Совета Европы Торбйона Ягланда, который уже покидает пост, – блокировать любые инициативы, связанные с компенсацией, желанием или намерениями других стран повторить, подражать шаг Украины", – рассказал Кулеба.

Тем не менее, он считает, что Украина была права в том, что переплатила.

Россия в ПАСЕ

Россия в ПАСЕ

"Но наша совесть чиста. Потому что, когда в процессе дискуссии нас пытались упрекнуть, что Украина постоянно что-то просит и никогда сама ничего не дает для решения кризиса, то мы говорили: извините, мы как раз сделали несколько очень нетипичное, беспрецедентное для нас и в очень серьезных объемах. Потому что 400 тыс. – это очень большая сумма на самом деле. И тогда говорили: все, Украины, вопросов нет, вы действительно все сделали то, что могли", – сказал Кулеба.

Отметим, что ежемесячный взнос России в ПАСЕ составляет порядка трех миллионов евро. А всего Москва после возвращения в Ассамблею должна выплатить Совету Европы более 50 млн евро просроченных взносов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июля в России заявили, что выплата долга перед Советом Европы за 2017-2018 годы остается под вопросом.

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Место
Украина
Теги
Украина Россия ПАСЕ
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Serov Oleg
Serov Oleg
вот это насолили....фееричные долб.оёбы...
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Иванов Дмитрий
Иванов Дмитрий
Во всех нормальных странах такая "хитрость" называется подкупом. Но 404 настолько деревянные, что даже еще и рассказывают открыто об этом
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Xоxлов Xoзяин
Xоxлов Xoзяин
Давно так не смеялся.
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