''Что ж вы плачете? Крым ведь - наш!'' В России забили тревогу из-за обнищания

В России среди населения достигло пика недовольство по поводу экономической ситуации в стране. В частности, россияне недовольны повышением пенсионного возраста и введением налога для самозанятых.

На своей странице в Facebook российский историк и политолог Валерий Соловей описал ситуацию, которая произошла в одной из школ Москвы. Он назвал инцидент яркой иллюстрацией тому, как путинское большинство превращается в новых недовольных, усилиями исключительно самой власти.

"Сегодня в одной из московских школ беседовал с училкой математики возраста 50+, очень неглупой в своей математике, но верноподданной, ибо потребляет всякие Первые каналы. Ещё весной она была ярой путинисткой, а сегодня на перемене крЫла Владимирвладимирыча на чём свет стоит", - сказано в сообщении.

По словам рассказчика, среди причин недовольства учительницы были - отнятая пенсия, боязнь, что "репетиторские"-самозанятые тоже "отожмут".

"Плюс заметное постепенное отупение детей в школах в последнее время и, как следствие, ощущение бессмысленности своей работы и жизни... Я её утешил фразой "Чёж вы плачете?! Крым-то ведь наш!" Зря я, наверное, это сказал. Она как-то ещё больше огорчилась...", - заключил очевидец ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российского правительство предложило рекордно повысить пенсионный возраст. Изначально предполагалось введение с 2019 года переходного периода, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году.

В итоге президент РФ Владимир Путин решил "смягчить" повышение пенсионного возраста для женщин.