Главная Новости
22 декабря • обновлено в 21:50
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Блоги - Новости экономики

Алексей Кучеренко
Алексей Кучеренко
Экс-министр ЖКХ Все статьи автора

Что теперь? Нефтегаз отзовет иск на 12.5 миллиардов долларов?

2.6т

Стесняюсь спросить.

Это ж теперь Глава Правления Нефтегаза должен подписать отзыв иска на 12.5 млрд долларов?! А Наблюдательный совет разрешит?!

А что будет Антимонопольный комитет со своим решением о штрафе на Газпром делать?! Переголосовывать?!

Госизмена сплошная какая-то.

На пожизненное тянет.

Что теперь? Нефтегаз отзовет иск на 12.5 миллиардов долларов?

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Стокгольмское решение по газу" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Алексей Кучеренко Алексей Кучеренко
Темы
Стокгольмское решение по газу газопровод Поставки газа в Украину Цена на газ Рынок газа
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз" Антимонопольный комитет Украины
Источник
Источник: Facebook Алексея Кучеренко
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
1
2
Смешно
7
Интересно
36
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Свавильный Николай
Свавильный Николай
"...Госизмена сплошная какая-то."- так, цю газову "перемогу" ми будемо ще довго вихаркувати. Але потрібен результат зараз же, прямо під ялинку новорічну, вже й корпоратив відгуляли з цього приводу. Турборежим не чекає! Але в народі кажуть: поки розумний ДУМАЄ, то дурний вже РОБИТЬ.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Исаев Денис
Исаев Денис
Тупая кастрюля так и не поняла что Окраину нагнула Европа а не Газпом и в случае отказа от подписания контракта даже 3 млрд. не получили бы, в январе Стокгольм удовлетворил бы апелляцию Газпрома, а с 12 млрд послал прямым текстом на йух. 3 млрд. это вам подачка от гансов, что бы не особо голосили при передачи газового хаба Германии.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Великий Кормчий
Великий Кормчий
СОСИТЕ XOXЛОПЫ.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
5
Григоренко Николай
Григоренко Николай
Великий Кормчий, За три млрд отчего же и не пососать?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Чан Джеки
Чан Джеки
Великий Кормчий, НЕТВОЕЙ ПРИВЫЧКИ.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги