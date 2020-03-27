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27 марта • обновлено в 18:23
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Что покупают украинцы, находясь на карантине

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Кроме продуктов питания и средств дезинфекции в Украине пользуются спросом также смартфоны и автомобили, продажи которых, к слову, во время карантина существенно выросли.

Об этом пишет КП в Украине.

По данным компании AUTO Consulting, прошлая неделя (16-21 марта) у многих операторов принесла рост числа продаж новых автомобилей на 74% по сравнению с докарантинной неделей.

"Тут сыграли свою роль колебания гривны, маркетинговые акции у операторов и общий ажиотаж, а также слухи о будущем дефиците автомобилей. На этой волне ряд операторов фиксировали даже рост на 30-90-121%", - сообщили в AUTO Consulting.

Бросились все покупать: на что тратят деньги украинцы во время карантина

Пресс-служба ВРУ

Правда, к концу недели цифры просели. Автосалоны закрылись и стали переходить на продажу (вернее, консультации) в онлайн.

У мировых производителей из-за коронавируса тоже не все гладко. Дело в том, что многие разместили производство запчастей в Китае. А там, как известно, из-за карантина некоторые заводы были остановлены. Итог печален – сорваны поставки.

Также из-за коронавируса мировой рынок электроники и умных девайсов может недосчитаться 42 млрд долларов выручки. Причем около 85% дефицита будет приходиться на смартфоны. В самом худшем прогнозе ожидается сокращение производства более чем на 80 млн штук в ближайшие девять месяцев. Задержки с доставкой компонентов, таких как батареи, процессоры и дисплеи, могут подорвать темпы производства.

Украинские импортеры говорят, что возможны проблемы с апрельскими поставками электроники. Правда, называть какие модели находятся в зоне риска, эксперты и участники рынка не спешат. Поэтому, если вы собрались поменять телефон в ближайшее время, то стоит это сделать сейчас или запастись терпением. Возможно, в ближайшие несколько месяцев выбор моделей будет ограничен.

Как сообщал OBOZREVATEL, за последние дни на фоне ажиотажа из-за коронавируса магазины и их поставщики подняли цены на продукты.

На фоне карантина из-за коронавируса резко поднялись цены на картофель. Они взлетели до 8-10 грн/кг, что практически вполовину больше, чем было неделю назад.

В связи с необоснованным ростом цен на продукты питания в Украине на фоне паники из-за карантина заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко обратился в Антимонопольный комитет, чтобы тот проверил поставщиков.

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Тема
Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
авто
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Скупвйте кастрюли, чтоб было что одеть на голову)
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