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1 декабря • обновлено в 22:13
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"Ничего не докажете и деньги не вернете": названы самые рискованные зимние покупки

8.6т
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Украинцев предостерегли от покупки телевизоров и других девайсов с плазменными или ЖК-дисплеями в холодное время года.

"Зимой я бы ни в коем случае не рекомендовал покупать плазмы", – рассказал исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов в эфире ObozTV.

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Несмиянов уточнил, что предупреждение касается тех случаев, когда телевизоры или компьютерные мониторы привозят с доставкой на дом.

Покупатель может столкнуться с проблемой "битых пикселей" – в случае, если экран был бракованным или поврежденным при переноске.

Визуально дефект незаметен, а проверить работу устройства при курьере обычно не представляется возможным: по правилам, после транспортировки по холоду технику нельзя включать в сеть еще минимум 3 часа.

"Когда плазму заносят, вам говорят: три часа не включайте, пока не выровняется температура. И вы не можете проверить. Визуально "битых пикселей" не видно. Включить нельзя – вы нарушаете инструкцию по эксплуатации. Но если плазма окажется "битой", доказать, что вы не виноваты – невозможно", – пояснил Несмиянов.

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По его словам, зимой в Союз потребителей массово обращаются с такими жалобами.

"Не спорю, может кому-то и везет. Кто-то говорит: ну, это же редкое исключение. Редкое – не редкое, но вы можете попасть", – предупредил активист.

Как вариант он предложил проверять работу плазмы в магазине и привозить ее уже самостоятельно.

"Но ее необходимо проверить при покупке, – констатировал Несмиянов. – В противном случае я рекомендую воздержаться от покупок плазмы в холодное время года. Никогда вы никому ничего не докажете и деньги не вернете. 100%".

Дефектные пиксели выглядят как черные или белые точки на экране

Дефектные пиксели выглядят как черные или белые точки на экране

reddit.com

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Максим Несмиянов
Место
Украина
Тег
интернет-магазины
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Mega Death
Mega Death
Это так на Украине?)))) Общество прав потребителей куда смотрит?
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