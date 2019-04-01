"Что, не видно?" В Крыму высмеяли новые электростанции Путина

В Феодосии оккупанты отключили подачу электроэнергии местным жителям, несмотря на открытие президентом России Владимиром Путиным двух тепловых электростанций в аннексированном Крыму.

В частности, в одной из групп города в социальных сетях пользователи начали жаловаться на пропажу света, пишет в Twitter блогер КРЫМский бандеровец.

"Тупой вопрос, что со светом. Нет его, что не видно?" – сообщил местный житель Павел Крымский.

"Зато торжественно запустили свои электростанции в Крыму, а свет продолжают отключать", – подчеркнул Александр Шапшалов.

"Крым. В оккупированной Феодосии жизнь идет своим чередом", – резюмировал КРЫМский бандеровец.

Крым. В оккупированной Феодосии жизнь идет своим чередом pic.twitter.com/y9VKaRkSKC — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 1 апреля 2019 г.

Напомним, что проект строительства двух ТЭС оккупанты одобрили в октябре 2017 года. Но сроки запуска первой очереди электростанций были перенесены с 2017 на 2018 год из-за скандала с поставкой турбин. Первые две из четырех газовые турбины Siemens поступили на полуостров в июне 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, на этом фоне разгорелся скандал с участием немецкого концерна. 21 июля 2017 года компания подала иск в Арбитражный суд Москвы на причастных к поставкам ее турбин в Крым вопреки санкциям. Оккупанты при этом заявили, что привезенные на полуостров турбины – российского происхождения. Siemens проиграл все суды по громкому делу.

18 марта Путин в аннексированном Крыму открыл две теплоэлектростанции. Президент РФ дал старт работе на полную мощность Балаклавской и Таврической ТЭС. Первые энергоблоки обеих ТЭС запустили еще в октябре прошлого года. По задумке создателей, они будут вырабатывать так много электричества, что Крым сможет даже обеспечивать им соседние регионы.

Летом 2018 года первый энергоблок Таврической ТЭС в рамках подготовки к вводу в эксплуатацию впервые выдал в сеть 45 МВт, после чего он был отключен для продолжения пусконаладочных работ. Через несколько дней мегаватты в энергосистему Крыма выдала и Балаклавская ТЭС. Первые блоки электростанций были запущены в эксплуатацию 1 октября 2018 года.

6 марта 2019 года энергосистема оккупированного Крыма начала выдавать избыток собственной генерации в энергосистему Краснодарского края. На тот момент на полуострове завершились комплексные испытания второго блока Таврической ТЭС. Он непрерывно работал с номинальной нагрузкой в течение 72 часов. 12 марта была подтверждена его готовность к эксплуатации.

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