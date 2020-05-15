Что можно было купить в СССР за 1, 10 и 50 рублей: опубликованы цены и товары
В Советском Союзе на самую мелкую купюру – рубль, можно было купить много чего. Цены на некоторые продукты и товары отличались в зависимости от сорта и качества, в принципе, как и сегодня. Сахар можно было купить за 78, 84 или 94 копейки. Яйца от 90 копеек и выше.
Что можно было купить за рубль
- 100 стаканов воды без сиропа
- 100 газет "Пионерская правда"
- 100 коробков спичек
- 10 кг соли экстра
- 10 кг картошки
- 10 яиц
- 10 стаканов томатного сока
- 1 кг сахара + сдача
- 1 бутылку подсолнечного масла
- 5 пломбиров в стаканчике
- 4 пачки сигарет "Беломора"
- самоучитель игры на фортепиано
- домино
- обед в столовке
- проезд на трамвае (33 поездки - 3 копейки талон), троллейбусе - (25 поездок - 4 копейки талон), автобусе (20 поездок - 5 копеек талон).
- штраф за безбилетный проезд
- 20 литров бензина АИ-72 (90 копеек)
Что можно было купить за три рубля
- 1 кг докторской колбасы (2 руб. 90 коп.)
- 1 кг сыра "Российский"
- 1 кг апельсинов
- 1,5 кг говядины (1 рубль 80 копеек за кг)
- 1 кг свинины (2 рубля 50 копеек) + сдача
- 2 литра сметаны
- торт "Наполеон" или "Киевский"
- импортная виниловая пластинка "Сандра", "Модерн Токинг", "Тото Кутуньо" и др.
За виниловой пластинкой с хитами зарубежных звезд надо было отстоять очередь или отдать двойную цену перекупщикам.
- 2 пачки сигарет Marlboro
- рулон бумажных обоев
- сливочное масло бутербродное
Что можно было купить за пять рублей
- 1кг сырокопченой колбасы
- бутылка водки (4 рубля 90 копеек)
- 2 кг бананов
- 1 кг шоколадных конфет "Мишка на севере", Грильяж и др.
- 1,5 кг сыра "Швейцарский" (3 рубля 50 коп. за кг)
- импортные пакеты с портретами или надписями (у фарцовщиков)
- головоломка "Кубик Рубика"
- женские колготки
Что можно было купить за десять рублей
- бутылку недорого коньяка
- 2 кг копченого палтуса
- 2 кг шоколадных конфет "Красная шапочка"
- импортную аудиокассету
- набор хрустальных стаканов (6 шт.)
- метр ткани крепдешин
- детское бра
- импортное женское белье
- банное махровое полотенце (Индия)
- стул деревянный
- пароварку
- китайский термос
- двуспальный пододеяльник
- настольную игру "Хоккей"
- спиннинг
- путевку в пионерлагерь на смену (профсоюзная)
Что можно было купить за 25 рублей
- билет на самолет Москва - Минск
- французские духи "Клима"
Знаменитые французские духи "Клима" пользовались популярностью у советских женщин.
- гитара шестиструнная ("Ленинград")
- французский коньяк (от 25 рублей)
- 2 кг черной икры
- недорогой фотоаппарат
- микрокалькулятор "Электроника"
- детское зимнее пальтишко
- отечественные туфли
- чайный сервиз на шесть персон
Что можно было купить за 50 рублей
- велосипед (подростковый)
- 2 импортные видеокассеты
- 5 метров шерстяной ткани
- позолоченные отечественные часы
- пылесос "Тайфун"
- детскую коляску
- 50 гаванских сигар
- термос 2-литровый с насосом ( отечественный)
- 2 люстры с рассеивателями под хрусталь
- лакированные женские туфли
- ужин в хорошем ресторане на двоих
- купейный билет Москва - Адлер (туда-обратно).
Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР люди жили в квартирах на птичьих правах и в любое время могли быть выселены, это скорее напоминало договор долгосрочной аренды, чем собственность.