Что даст простым украинцам сделка с "Газпромом": появилось обращение Гончарука

Подписанные соглашения между Украиной и Россией о транзите газа в Европу из России закладывают основы для возможного снижения цен на природный газ для внутренних потребителей.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в переданном "Интерфакс-Украина" видеобращении. По словам чиновника, соглашение о транзите является чрезвычайно выгодным.
Алексей Гончарук
today.ua
"Это закладывает очень важное основание для возможного снижения цен на газ. Оно может позитивно отобразиться в платежках простых украинцев и создать дополнительное конкурентное преимущество для украинского бизнеса", – отметил Гончарук.
Глава правительства также заявил, что Украина получит более $7 млрд за транзит газа через свою территорию.
"Кроме того, Украина сможет получать дополнительные доходы от бронирования мощностей ГТС Украины европейскими и другими компаниями", – добавил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
В свою очередь, глава Минэкоэнерго Алексей Оржель пояснил, что подписание транзитного контракта положительно повлияет на стабильность на рынках, которая должна положительно повлиять и на конечных потребителей газа.
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