Главная Новости
31 декабря • обновлено в 17:15
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Что даст простым украинцам сделка с "Газпромом": появилось обращение Гончарука

1.5т
Читать материал на украинском

Подписанные соглашения между Украиной и Россией о транзите газа в Европу из России закладывают основы для возможного снижения цен на природный газ для внутренних потребителей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в переданном "Интерфакс-Украина" видеобращении. По словам чиновника, соглашение о транзите является чрезвычайно выгодным.

Алексей Гончарук

Алексей Гончарук

today.ua

Новости
Транзит через Украину: в "Нафтогазе" назвали плюсы и риски нового контракта

"Это закладывает очень важное основание для возможного снижения цен на газ. Оно может позитивно отобразиться в платежках простых украинцев и создать дополнительное конкурентное преимущество для украинского бизнеса", – отметил Гончарук.

Глава правительства также заявил, что Украина получит более $7 млрд за транзит газа через свою территорию.

"Кроме того, Украина сможет получать дополнительные доходы от бронирования мощностей ГТС Украины европейскими и другими компаниями", – добавил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

В свою очередь, глава Минэкоэнерго Алексей Оржель пояснил, что подписание транзитного контракта положительно повлияет на стабильность на рынках, которая должна положительно повлиять и на конечных потребителей газа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Рынок газа" на OBOZREVATEL.

Автор
Алекс Шухарт
Тема
Рынок газа
Персоны
Алексей Гончарук Алексей Оржель Юрий Витренко
Место
Украина
Теги
газ транзит газа
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
20
20
Смешно
1
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги