Лоукосты в Украине: в Мининфраструктуры озвучили выгоду

Ирландский лоукостер Ryanair к 2019 году планирует запустить рейсы еще в пяти городах Украины. Заход такой авиакомпании на украинский рынок может повысить инвестиционную привлекательность государства.

Об этом в эфире ObozTV рассказал заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань. По его мнению, работа подобных компаний внутри страны является важным KPI-показателем.

“Я думаю, что Ryanair - это история успеха. Это не только вопрос дешевых перелетов, это вообще индикатив для иностранцев. Потому что иностранец смотрит на Украину и говорит: ага, у вас есть Ryanair, у вас есть IKEA, значит я тоже смогу там инвестировать”, - сказал Довгань.

Подобную заинтересованность европейских авиакомпаний Украиной заместитель министра объяснил тем, что два года назад Министерство инфраструктуры приняло решение в одностороннем порядке “открыть небо” с ЕС.

“Этот договор парафирован, но не подписан. Мы приняли для себя план подготовки к "открытому небу", к общему авиационному пространству, и на двустороннем уровне со странами открываем. Поэтому сейчас у нас осталось четыре страны из 28 стран-членов ЕС, где у нас не сняты ограничения. Соответственно и заходят новые операторы”, - уточнил он.

Разумеется, проблем избежать не удастся, считает Довгань, указывая на то, что авиация становится дешевле, мобильнее и движется в сторону сетевых перевозчиков, лоукостов.

“Будут и забастовки, будут переносы рейсов, как мы это видим и в Украине. Но для этого должен быть регулятор, должны быть четкие правила игры, должна быть система компенсации пассажиру, что не всегда работает в Украине, должна быть четкая система штрафов Госавиаслужбы”, - резюмировал заместитель министра.

Ранее в эфире ObozTV руководитель комитета авиационного транспорта экспертного совета Мининфраструктуры Богдан Долинце рассказал о том, что кроме Ryanair Украиной заинтересовались и другие компании-лоукостеры.

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