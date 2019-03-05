На носу выборы: на что уже весной взлетят цены в Украине

Весной в Украине подорожают хлеб и мясо. Всему виной повышение цен на электроэнергию, сахар, яйца и зерно. Вдобавок в марте украинцев ждут массовые доплаты к пенсиям и монетизация субсидий. Многие получат деньги и пойдут затариваться в магазинах. Предприниматели выгоды не упустят.

Что прогнозируют специалисты и сколько будут стоить продукты весной — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В Украине подорожает хлеб. Это связано как с выплатой государством наличных пенсионерам, так и с монетизацией субсидий;

Эксперты отмечают все большую зависимость стоимости продуктов от политики, а также теневой работы фабрик и производств. Так называемая сезонность не всегда влияет на цену.

Правда, катастрофы не будет. Несмотря на выборы, значительного и системного подорожания ожидать не стоит.

Что будет с хлебом

По мнению специалистов, хлеб будет дорожать. Причин сразу несколько:

Снижение спроса из-за сокращения численности населения и уровня потребления;

Производство хлебобулочных продуктов уходит в тень. Производство увеличивается, а операторы заявляют, что снижается. Многие частные пекарни работают полулегально;

В марте, перед президентскими выборами, миллионы украинцев получат индексацию пенсий и монетизацию субсидий;

Общемировые тенденции — цена на зерно растет.

“Рост цены на хлеб будет продолжаться. Сейчас наш хлеб стоит значительно дороже, чем в Польше или Литве. Я говорю о разнице до 30%, мы постоянно сравниваем это”, — подчеркнул OBOZREVATEL председатель Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, а также добавил: “Несмотря на это, снижается стоимость цены на хлеб. В какой-то мере это стабилизирует ее”.

Хлеб

Именно поэтому повышение не будет катастрофическим. В ближайшее время увеличение будет на несколько процентов.

“Людей сейчас насытят гривней, они пойдут ее тратить в магазины. Соответственно, предприниматели попробуют воспользоваться ситуацией. Ведь логично, пенсионеры пойдут себе покупать не джинсы, а хлеб или другие продукты. Еще один пункт в пользу подорожания — увеличение тарифа на электроэнергию. С марта он вырос на треть. Логично, производители будут вынуждены увеличить цену продукции”, — пояснил нам директор компании “Агро-Центр” Дмитрий Соломчук.

Что будет с другими продуктами

По мнению экспертов, среди ходовых продуктов стоит обратить внимание на молоко и мясо.

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“Цена на молоко повысится незначительно: 0,5-0,7% или останется на одном месте. Сейчас сборы молока должны увеличиться, поэтому ситуация будет стабильной. А мясо будет расти, понемножку. От этого мы никуда не уйдем”, — считает Алексей Дорошенко.

Мясо

При этом в Украине все меньше заметна так называемая сезонность продуктов. К примеру, летом каким-то образом килограмм моркови стоит более 30 гривен. А в августе прошлого года Украина и вовсе побила собственный рекорд: несмотря на урожай овощей, страна покупала все составляющие борщового набора за границей.

В целом на изменение цены продуктов влияют несколько факторов. На них стоит обратить внимание:

Политическая ситуация в стране. Производители и предприниматели стараются учитывать риски.

Стабильность гривни, ее соотношение с долларом и евро.

Увеличение цены на электроэнергию, топливо, воду и газ.

Урожай.

Интересные данные в этом контексте приводит Инфляционный барометр. Это программа, которая рассчитывает среднюю стоимость самых популярных продуктов. В ней можно посмотреть, на сколько дорожала свекла или помидоры за неделю, месяц или год.

Лук

К примеру, с 1 февраля по 3 марта больше всего подорожало сливочное масло, на 4,5% (или 9 гривен). Сейчас килограмм стоит в среднем 207 гривен. На 2 гривни подорожала сметана - литр в среднем 63,8 гривен.

Цены на основные продукты

Подешевела за последний месяц курятина на 14 гривен (средняя цена 98 гривен). Не отстает и говядина 136 гривен за килограмм (минус 13,5 гривен).

Интересные данные приводит так называемый индекс вареника. Для оценки нужно рассчитать стоимость необходимых продуктов для приготовления вареников по классическому рецепту на четырех человек. Так, по состоянию на 3 марта, средняя стоимость такого блюда равна 39,2 гривни. К сравнению, в ноябре прошлого года аналогичный набор продуктов обошелся бы в 30,04 гривни.

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Стоит также добавить, в Национальном банке прогнозируют инфляцию по итогам 2019 года на уровне 6,3%. То есть по факту экономический прогноз лучше чем в 2018, когда инфляция была почти 10%. Возможно, поэтому ценовых скачков на протяжении года и не будет.

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