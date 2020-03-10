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10 марта • обновлено в 13:45
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Нефтяной кризис: Саудовская Аравия резко увеличит поставки

5.2т
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Нефтяной гигант Saudi Aramco увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн баррелей в сутки. Это на 300 тыс. баррелей в сутки превышает максимальные мощности компании.

Об этом рассказал глава компании Амин Нассер во вторник, 10 марта, сообщает Reuters.

Поставки Saudi Aramco в апреле будут "на 300 тысяч баррелей в сутки превышать максимальную устойчивую мощность компании в 12 миллионов баррелей в сутки", говорится в заявлении Нассера.

На рынке нефти крупнейший провал: Саудовская Аравия пошла на крайние меры

В то же время, как передает Bloomberg, по меньшей мере три покупателя саудовской нефти запросили на 30-50% больше объемов в апреле, чем планировали ранее. Это обусловлено резким снижением цен на поставки нефти в следующем месяце.

Два из трех покупателей (оба - НПЗ из стран северо-восточной Азии) намерены переработать часть дополнительных объемов нефти, а остальное оставить в хранилищах, сообщили источники агентства.

Между тем аналитики отмечают, что дополнительные закупки нефти потребителями у Саудовской Аравии могут привести к сокращению покупок на спотовом рынке. Это может негативно сказаться на рынках, где компании традиционно продают свою нефть в рамках тендеров и спотовых транзакций, что затрагивает Западную Африку и часть потоков российской нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе. Уже в апреле Саудовская Аравия хочет увеличить добычу нефти вплоть до 12 млн баррелей в сутки.

6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России. Подсчитано, что от разрыва сделки с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Саудовская Аравия
Тег
нефть
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Рысин Алексей
Рысин Алексей
Вот вся зеленая энергетика накроется медным тазом .
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