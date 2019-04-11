Что будет с ценами на нефть: МВФ дал прогноз

Международный валютный фонд прогнозирует, что средние цены на нефть марки Brent составят 59,2 доллара за баррель в 2019 году.

Ожидается, что в 2020 году стоимость сырья опустится до 59 долларов, свидетельствуют данные апрельского обзора “Перспективы мировой экономики”.

Согласно ожиданиям МВФ, цены на нефть останутся неизменным в реальном выражении в среднесрочной перспективе.

В обзоре отмечается, что с начала 2019 года на стоимость влияет снижение предложения нефти. В частности, снижение добычи в Канаде, сокращение поставок Организации стран – экспортеров нефти, а также вынужденные перебои в Венесуэле постепенно замедляют рост добычи нефти.

“Хотя риски сбалансированы, существенная неопределенность вокруг базовых прогнозов цен на нефть остается из-за высокой политической неопределенности”, – заявили представители организации.

В МВФ также называют рисками роста цены геополитические события на Ближнем Востоке, беспорядки в Венесуэле, ужесточение американской позиции в отношении Ирана и Венесуэлы и медленный рост производства в Соединенных Штатах.

Как сообщал OBOZREVATEL, нервозность на рынке нефти сохраняется. По словам экспертов, она связана с сигналами ослабления экономического подъема в Китае и ухудшения перспектив мировой экономики в целом.

"Несмотря на то, что нефтяной рынок, кажется, достиг своего дна и, скорее всего, пойдет вверх, остается вероятность спадов, учитывая сезонные факторы и риски, связанные с динамикой финансовых рынков", – заявил сырьевой трейдер NH Investment&Securities в Сеуле Хонг Сунгки.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!