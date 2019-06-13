Что будет с ценами на квартиры в Киеве: озвучен прогноз до осени

В Киеве летом спрос на жилье упал, однако это не привело к снижению цен на недвижимость.

"Цены никак не опустились, абсолютно. За последний квартал даже поднялись, рост составил до 5%. Потому банки начали давать больше ипотеки и люди стали брать кредиты. Это сразу отразилось на рынке", – сообщила риелтор Юлия Смирнова, передает "Сегодня".

По ее словам, за квадратный метр в новостройке эконом-класса продавцы просят от 16 тысяч гривен на этапе строительства, и от 20 тысяч гривен – когда дом уже сдан.

Готовую однокомнатную квартиру без ремонта на окраине можно приобрести от 28 тысяч долларов, то есть от 745 тысяч гривен. Двухкомнатные квартиры в среднем на 30% дороже

По прогнозам риелторов, постепенно будут падать цены на старые квартиры. В то же время новое готовое к заселению жилье к осени может подорожать до 5%.

Новое готовое к заселению жилье к осени может подорожать до 5%

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине большинство покупателей жилья предпочитают новостройки. Кроме того, в последнее время все более популярной становится концепция жилых комплексов "город в городе".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram