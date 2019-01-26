''По цене стиральной машины'': в Украине резко упали цены на ''евробляхи''

В Украине упали цены на подержанные авто на еврономерах. Крупные сайты по продаже машин заполнены предложениями иномарок за 600-800 долларов. Дело в том, что владельцы не хотят или не могут растаможить "железных коней" на границе, поэтому продают их фактически по цене металлолома.

В чем причина, за сколько можно купить "евробляху" и какие риски — разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

Владельцы евроавто распродают свои машины. В сети уже можно найти сотни объявлений;

Если авто старше 15 лет, его выгоднее продать за минимальную цену, чем растаможить.

На рынке очень много предложений

Еще в ноябре 2018 года Верховная Рада приняла резонансные законы по растаможке "евроблях". Несмотря на многочисленные акции, уже через несколько дней после принятия законов большинство активистов разошлись по домам, а “Авто Евро Сила” и вовсе пошла в политику.

В первые недели бума на таможнях не наблюдалось. Владельцы евроавто не спешили легализировать свои транспортные средства. Основная волна на границе последовала лишь к концу декабря.

По данным заместителя министра финансов Сергея Верланова, на середину января 2019 года государство получило в бюджет 2 миллиарда гривен. Растаможено больше 30 тысяч из более чем полумиллиона авто.

При этом льготный период (когда платить штраф не нужно, а акциз меньше наполовину) будет действовать лишь до конца февраля. Логично, что все автовладельцы пройти растаможку не успеют. Именно поэтому часть из них решила выставить авто на продажу. По цене в разы меньше их реальной стоимости.

К примеру, Volkswagen Polo 1999 года с непонятным пробегом "120 км" выставили на продажу всего за 800 долларов или на обмен. Это фактически цена "навороченной" стиральной машины. Судя по опубликованным фото, авто в нормальном состоянии.

Вероятно, одна из причин продажи "евробляхи" — высокая стоимость растаможки. В льготный период, согласно калькулятору, стоимость регистрации составит приблизительно 2 тысячи долларов.

Еще один вариант — Volkswagen Passat 1997 года. Пробег автомобиля — 330 тысяч километров, состояние, судя по фото, — хорошее. Владелец предлагает авто за 1200 долларов. По калькулятору растаможки, при регистрации заплатить придется чуть больше 2 тысяч долларов.

Продают и менее подержанные автомобили. Например, NISSAN Almera 2001 года с пробегом 300 тысяч километров отдают всего за 800 долларов, или меняют на авто с украинской регистрацией.

Правда, в этой истории есть много рисков. Помимо очевидных — возраста и технического состояния, автомобили находятся на еврорегистрации. Соответственно, растаможку придется оплачивать со своего кармана уже новому владельцу и везти авто на таможню.

То есть, покупая авто на еврономерах, новый владелец по факту берет "кота в мешке". Если его остановит полиция, то он будет вынужден оплатить как регистрацию авто, так и штраф. В таком случае авто безопасно, лишь когда оно будет использовано на запчасти.

Дешевле продать или бросить

Новые правила регистрации авто на еврономерах — не идеальны. Вокруг них шло много дискуссий. Но в целом благодаря принятым законам парламент смог стабилизировать ситуацию. Сейчас же владельцы евроавто условно поделились на три лагеря.

Первый — те, кто уже растаможил авто, или кто планирует это сделать до конца льготного периода.

Второй — те владельцы, которые не будут проходить растаможку, но и не собираются продавать свои машины.

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“Сейчас не особо люди спешат пройти процесс растаможки. Слышал, некоторые говорили о запрете евроавто, но это ведь неправда. Просто законом закрепили новые правила. Уверен, что многие продолжат и дальше ездить на своих авто, обходя регистрацию. Проблема еще в том, что на таможни авто оценивают по-разному. Ты мог купить его за 2 тысячи долларов, а там оценят его в 4. Вот и придется платить разницу”, — пояснил OBOZREVATEL автолюбитель Алексей Онищенко.

Третий — те автолюбители, которые пытаются продать машины “за копейки”, но не проходить регистрацию. Именно об этих людях и идет речь. Объявлений на профильных сайтах по продаже авто достаточно. Как считает автоюрист Владимир Лунев, в последнее время действительно появились предложения о продаже недорогих автомобилей, аналогичные есть и на базах по сдаче металлолома.

Брошенные евроавто на границе

“Да, сейчас часть людей решила продать свои авто. Если автомобиль поддержанный и владелец покупал его за несколько тысяч долларов, то нет смысла сейчас платить ту же сумму за его растаможку”, — заявил нам автоюрист.

Отметим, что десятки автолюбителей бросают свои машины на границе с Украиной. Еще в начале декабря жители словацкого села Вубля заявляли, что буквально за несколько дней поддержанные авто заполонили все окрестности.

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