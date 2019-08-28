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Что будет с курсом доллара в Украине: озвучен актуальный прогноз

1.1т Читать материал на украинском

В Украине эксперты ожидают незначительного изменения курса доллара к гривне.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться по 24,9/25,2 грн", – сообщил аналитик Вадим Иосуб в комментарии OBOZREVATEL.

По его словам, разнонаправленное и незначительное по своей амплитуде изменение курса за неделю говорит о том, что доллар по отношению к гривне нашел временное равновесие вблизи текущего уровня.

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В связи с этим Иосуб спрогнозировал, что в краткосрочной перспективе курс доллара останется вблизи текущих значений.

Эксперт ожидает незначительного изменения курса доллара к гривне

Эксперт ожидает незначительного изменения курса доллара к гривне

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

При этом гривня 31 июля в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют НБУ доллар евро гривня
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