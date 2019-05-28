Что будет с курсом доллара в Украине: опубликован прогноз до 2022 года

В Украине ожидается, что курс гривни к концу 2019 года ослабится до 29 грн/$, а к концу 2020 – до 29,8 грн/$.

Это лучше декабрьских оценок – 29,05 грн/$ и 30,42 грн/$ соответственно, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на обновленный консенсус-прогноз Министерства экономического развития и торговли.

Согласно прогнозам аналитиков, в последующие годы курс национальной валюты ожидает небольшая девальвация – до 30,7 грн/$ на конец 2021 года и 30,9 грн/$ – в конце 2022.

Минимальные и максимальные оценки курса на 2019 год составляют 28 грн/$ и 30,5 грн/$, а на 2020 год – 28 грн/$ и 32,7 грн/$.

"Согласно допущениям, на которых строятся прогнозы, среднегодовая цена нефти в этом и следующих годах составит $66,3 за баррель. Среднегодовая цена газа в текущем году достигнет $287 за 1 тыс. куб. м и $280 за 1 тыс. куб. м в 2020", – говорится в сообщении.

Ожидается, что курс гривни к концу 2019 года ослабится до 29 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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