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16 октября • обновлено в 15:42
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Что будет с курсом доллара в Украине: МВФ выпустил новый прогноз

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Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году ожидается, что гривня просядет до 27,72 грн/$, говорится в обзоре МВФ "Перспективы развития мировой экономики".

Кроме того, представители фонда в своем новом прогнозе относительно стоимости национальной валюты Украины отметили, что в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

Новости
Что будет с долларом в Украине: опубликован прогноз до конца 2019 года

В Международном валютном фонде добавили, что курс американской валюты превысит отметку в 30 грн/$ не ранее 2023 года.

Что будет с курсом доллара в Украине: МВФ выпустил новый прогноз

До этого МВФ прогнозировал, что средний курс доллара в 2019 году составит 28,68 грн/$, в 2020 году – 29,96 грн/$, а в 2021 году – 30,55 грн/$.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
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