Что будет с курсом доллара в Украине: МВФ выпустил новый прогноз

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году ожидается, что гривня просядет до 27,72 грн/$, говорится в обзоре МВФ "Перспективы развития мировой экономики".

Кроме того, представители фонда в своем новом прогнозе относительно стоимости национальной валюты Украины отметили, что в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

В Международном валютном фонде добавили, что курс американской валюты превысит отметку в 30 грн/$ не ранее 2023 года.

До этого МВФ прогнозировал, что средний курс доллара в 2019 году составит 28,68 грн/$, в 2020 году – 29,96 грн/$, а в 2021 году – 30,55 грн/$.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

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