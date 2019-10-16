Что будет с курсом доллара в Украине: МВФ выпустил новый прогноз

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.
В 2020 году ожидается, что гривня просядет до 27,72 грн/$, говорится в обзоре МВФ "Перспективы развития мировой экономики".
Кроме того, представители фонда в своем новом прогнозе относительно стоимости национальной валюты Украины отметили, что в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.
В Международном валютном фонде добавили, что курс американской валюты превысит отметку в 30 грн/$ не ранее 2023 года.
До этого МВФ прогнозировал, что средний курс доллара в 2019 году составит 28,68 грн/$, в 2020 году – 29,96 грн/$, а в 2021 году – 30,55 грн/$.
Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$
Как сообщал OBOZREVATEL:
31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.
25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.
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