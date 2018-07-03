Что будет с долларом в Украине: опубликован прогноз на июль

Курс национальной валюты Украины в июле 2018 года будет колебаться в диапазоне 26-27 гривен за доллар.

В то же время средний курс продажи наличного евро в этом месяце может находиться в пределах 30–31,5 гривен за евро, пишет Finance.ua.

Сезонные тренды продолжают поддерживать гривню от сильного ослабления, считают аналитики.

В частности, на гривню оказывает влияние сильный доллар, который сохраняет свои позиции, благодаря жесткой денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы.

В то же время в торговую войну между США и Китаем вовлечены торговые партнеры Украины, и ослабление евро, юаня и других локальных валют импортеров украинской продукции приводит к снижению потенциала экспорта и сокращения валютной выручки.

Результатом торговых барьеров стало снижение цен на зерно и металлы на мировых рынках. В итоге, рынок Украины ожидает сокращение поступлений от экспортеров и реагирует более высокими ценами.

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до отметки в 24 грн/$.