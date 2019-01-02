Что будет с долларом в Украине: опубликован прогноз на 2019 год

В Украине курс доллара укрепится после выборов, поскольку во время президентской гонки в страну будут идти деньги.

"До окончания президентских выборов нам будет помогать МВФ и ЕС, и валютные резервы Нацбанка достаточные, поэтому каких-то больших курсовых колебаний до мая я не ожидаю. Думаю, что рынок останется в пределах 28 гривен за доллар", – сообщил финансовый аналитик Эрик Найман в комментарии "Сегодня".

Курс гривны будет зависеть и от того, как быстро после выборов Верховной Рады сформируют новое правительство, которое дальше будет сотрудничать с Международным валютным фондом.

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"Здесь будет двойной эффект: девальвационный – это конец года, плюс – выборы. Но если они закончатся положительно, опять же, то может быть даже и откат к 28 и 27,5 гривны за доллар", – заявил ректор Международного института бизнеса Александр Савченко.

Аналитики подчеркивают, что сейчас Украина имеет поддержку кредиторов и достаточно золотовалютных резервов, чтобы пережить год относительно спокойно.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре следующего года американская валюта будет продаваться по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).