|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Рынки и компании

Что будет с долларом в Украине: опубликован прогноз до конца 2019 года

2.8тЧитать материал на украинском

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что курс гривни к доллару в 2019 году будет составлять 28,86 грн/$.

При этом уже в 2020 году, по прогнозам аналитиков, американская валюта подорожает до 30,6 грн/$, говорится в отчете Fitch.

В то же время крупный американский инвестиционный банк Morgan Stanley отмечал, что в 2019 году курс национальной валюты Украины снизится по отношению к доллару на 4 гривни.

Новости
Доллар в украинских банках пробил новую отметку: на сколько укрепилась гривня

Отмечалось, что до конца текущего года курс просядет до 31 грн/$. По прогнозам аналитиков, до конца 2020 года украинская валюта опустится уже до 32,5 грн/$.

Что будет с долларом в Украине: опубликован прогноз до конца 2019 года

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$.

Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения