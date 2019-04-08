Что будет с долларом в Украине: опубликован прогноз до конца 2019 года

Международное рейтинговое агентство Fitch прогнозирует, что курс гривни к доллару в 2019 году будет составлять 28,86 грн/$.

При этом уже в 2020 году, по прогнозам аналитиков, американская валюта подорожает до 30,6 грн/$, говорится в отчете Fitch.

В то же время крупный американский инвестиционный банк Morgan Stanley отмечал, что в 2019 году курс национальной валюты Украины снизится по отношению к доллару на 4 гривни.

Отмечалось, что до конца текущего года курс просядет до 31 грн/$. По прогнозам аналитиков, до конца 2020 года украинская валюта опустится уже до 32,5 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$.

Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!