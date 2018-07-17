Что будет с долларом в Украине: бизнес улучшил прогноз

В Украине бизнес по итогам второго квартала текущего года улучшил прогноз курса гривни в ближайшие 12 месяцев до 26-29 грн/$.

О курсе национальной валюты к доллару в таком диапазоне говорят 57,5% опрошенных украинских предпринимателей, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НБУ.

В частности, среднее значение курса через год ожидается на уровне 28,63 грн/$.

При этом в первом квартале текущего года руководители предприятий Украины прогнозировали, что курс гривни через 12 месяцев будет на уровне 29,53 грн/$.

НБУ

Ранее OBOZREVATEL писал, что у гривни есть шансы укрепиться до 24 грн/$.

В то же время международное рейтинговое агентство S&P в своем новом прогнозе поменяло ожидания курса национальной валюты Украины на конец этого года.