Что будет с долларом после выборов в Украине: финансист дал прогноз

Второй тур выборов президента Украины существенно не повлияет на курс доллара к гривне, независимо от его результатов.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV финансовый аналитик Виталий Шапран. По его словам, стоимость американской валюты в Украине будет определяться благоприятными факторами на внешних рынках.

Комментируя официальный курс гривни, который за минувшую неделю укрепился с 27,19 грн/$ до 26,64 грн/$, эксперт заявил: "Ситуация на внешних рынка очень привлекательна для Украины, поэтому мы сегодня наблюдаем укрепление гривни".

Шапран объяснил, что на мировых рынках сложился стабильный ценовой тренд по аграрным культурам, которые являются основой украинского экспорта. Кроме того, цена на железную руду повысилась с 83 до 93 долларов за тонну, что также очень выгодно для Украины.

"У нас действует плавающий курс, и если ситуация на рынках будет меняться, то гривня будет снижаться. Если ситуация будет благоприятной как сейчас, мы будем видеть примерно такое же движение курса, которое мы наблюдаем последних 3-4 дня", – спрогнозировал он.

По словам эксперта, результат первого тура показал, что рынок заблаговременно готовится, чтобы не допустить значительных колебаний.

Шапран высказал уверенность, что в период второго тура на курс гривни к доллару "будут на 90% действовать экономические факторы".

"Если мы будем иметь экономическую конъюнктуру, которая была сейчас, то абсолютно точно гривня будет укрепляться. Если ценовая конъюнктура развернется в другую сторону, то наоборот", – объяснил он.

"Сейчас мы имеем прогноз на конец года, и тот курс, который заложен в бюджет (29,08 грн/$ – ред.), хотя и является бухгалтерским, предусматривает небольшую девальвацию", – заключил аналитик.

newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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