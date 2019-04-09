|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Новости экономики

Что будет с долларом после выборов в Украине: финансист дал прогноз

Читать материал на украинском

Второй тур выборов президента Украины существенно не повлияет на курс доллара к гривне, независимо от его результатов.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV финансовый аналитик Виталий Шапран. По его словам, стоимость американской валюты в Украине будет определяться благоприятными факторами на внешних рынках.

Комментируя официальный курс гривни, который за минувшую неделю укрепился с 27,19 грн/$ до 26,64 грн/$, эксперт заявил: "Ситуация на внешних рынка очень привлекательна для Украины, поэтому мы сегодня наблюдаем укрепление гривни".

Шапран объяснил, что на мировых рынках сложился стабильный ценовой тренд по аграрным культурам, которые являются основой украинского экспорта. Кроме того, цена на железную руду повысилась с 83 до 93 долларов за тонну, что также очень выгодно для Украины.

Новости
Доллар обвалится: раскрыт план Саудовской Аравии против США

"У нас действует плавающий курс, и если ситуация на рынках будет меняться, то гривня будет снижаться. Если ситуация будет благоприятной как сейчас, мы будем видеть примерно такое же движение курса, которое мы наблюдаем последних 3-4 дня", – спрогнозировал он.

По словам эксперта, результат первого тура показал, что рынок заблаговременно готовится, чтобы не допустить значительных колебаний.

Шапран высказал уверенность, что в период второго тура на курс гривни к доллару "будут на 90% действовать экономические факторы".

"Если мы будем иметь экономическую конъюнктуру, которая была сейчас, то абсолютно точно гривня будет укрепляться. Если ценовая конъюнктура развернется в другую сторону, то наоборот", – объяснил он.

"Сейчас мы имеем прогноз на конец года, и тот курс, который заложен в бюджет (29,08 грн/$ – ред.), хотя и является бухгалтерским, предусматривает небольшую девальвацию", – заключил аналитик.

Новости
Украинцев ждет новый курс доллара: экономист озвучил прогноз
Что будет с долларом после выборов в Украине: финансист дал прогноз

newsone.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе. При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVКурс валютОбмен валютВалютный рынок
Персона
Виталий Шапран
Место
Украина
Теги
НБУНациональный банк Украиныкурс валютдолларгривняВыборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президента
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Федоров Алекс
Федоров Алекс
Скоро опять по 8 , как при злочинной панде ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
долар 50-100 гривен! все украли до нас
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения