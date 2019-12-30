Что будет с долларом после Нового года: банкиры дали прогноз

В Украине банкиры считают, что после новогодних и рождественских праздников курс доллара может вновь вернуться к падению.

"Гривня уходит на новогодние финансовые каникулы на отметке 23,69 грн/$, что соответствует номинальной ревальвации по итогам года на 14,5%. При сохранении спроса на ОВГЗ со стороны нерезидентов курс может не только стабилизироваться, но и начать укрепляться", – заявил директор казначейства банка "Кредит Днепр" Олег Куринной в комментарии "Интерфакс-Украина".

По его словам, смена тренда укрепления гривни на ее стремительное ослабление произошла под влиянием цейтнота участников рынка в связи с нестандартной рабочей неделей, завершающей финансовый год, а также со стартом рождественских каникул в Европе и США.

"Рекордный дневной выкуп валюты регулятором в объеме $700 млн в четверг и последовавший за ним курсовой разворот были восприняты рынком как сигнал к нагнетанию ажиотажа: наличный рынок резко взвинтил котировки доллара и увеличил спрэд, что в сочетании с периодом возмещений НДС и финализацией участниками рынка годовых финансовых расчетов имело эффект разжавшейся пружины. В результате котировки доллара ушли в рост, подогреваемые спекулятивной активностью", – отметил Куринной.

Старший аналитик "Райффайзен Банка Аваль" Михаил Ребрик также считает, что ослабление курса гривни носит ситуативный характер.

"Девальвация проходит на "тонком" рынке, то есть на малых объемах, что в некоторой мере говорит о неустойчивом, а иногда о спекулятивном характере такого движения. Исходя из характера движения, характера сделок на межбанке, которыми обеспечен рост, и того факта, что котировки на наличном рынке опережают межбанк, я склонен считать, что текущее ослабление гривни ситуативное", – резюмировал он.

Банкиры считают, что после новогодних и рождественских праздников курс доллара может вновь вернуться к падению

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине курс доллара в воскресенье, 29 декабря, вырос на 61 копейку.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 24,74 грн/$.

Международный валютный фонд прогнозировал, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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