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26 декабря • обновлено в 14:01
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ЧП на Луганщине: десятки тысяч человек остались без воды

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В Луганской области около 46 тысяч человек остались без водоснабжения.

При этом еще более 5 тысяч жителей находятся без отопления. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В частности, без отопления и водоснабжения остались жители Лисичанска, Новдружеска и Приволья.

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В ГСЧС отметили, что отключение произошло 24 декабря из-за задолженности за потребленную электроэнергию насосными станциями ЛКСП "Лисичанскводоканал".

Кроме того, из-за недостаточного количества воде в системе в Лисичанске приостановили работу одной котельной.

В результате без тепла остались 110 жилых домов, три школы, три детских сада и четыре медицинских заведения. Всего без отопления находятся около 5,2 тысяч человек.

В Луганской области около 46 тысяч человек остались без водоснабжения

В Луганской области около 46 тысяч человек остались без водоснабжения

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за увеличения потерь на водопроводе "Горловка – Торецк" руководство Горловской фильтровальной станции №2 остановило подачу воды.

В результате в Торецке ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня из-за того, что более 42 тысяч жителей остались без централизованного водоснабжения.

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Автор
Виктор Калиненко
Место
Украина
Тег
Луганская область
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