ЧП на Луганщине: десятки тысяч человек остались без воды

В Луганской области около 46 тысяч человек остались без водоснабжения.
При этом еще более 5 тысяч жителей находятся без отопления. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
В частности, без отопления и водоснабжения остались жители Лисичанска, Новдружеска и Приволья.
В ГСЧС отметили, что отключение произошло 24 декабря из-за задолженности за потребленную электроэнергию насосными станциями ЛКСП "Лисичанскводоканал".
Кроме того, из-за недостаточного количества воде в системе в Лисичанске приостановили работу одной котельной.
В результате без тепла остались 110 жилых домов, три школы, три детских сада и четыре медицинских заведения. Всего без отопления находятся около 5,2 тысяч человек.
В Луганской области около 46 тысяч человек остались без водоснабжения
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из-за увеличения потерь на водопроводе "Горловка – Торецк" руководство Горловской фильтровальной станции №2 остановило подачу воды.
В результате в Торецке ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня из-за того, что более 42 тысяч жителей остались без централизованного водоснабжения.
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