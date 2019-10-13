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13 октября • обновлено в 20:52
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"Запад готов нас отбросить": Чорновил озвучил "цену" санкций против России

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Страны Евросоюза продлевают санкции против России только благодаря усилиям со стороны Украины.

О "цене" антироссийских санкций и нынешнем раскладе сил в "нормандской четверке" (Франция, Германия, Россия, Украина) в эфире ObozTV рассказал известный украинский политик Тарас Чорновил.

"Каждый этап продления санкций против России сопровождался примерно 5-8 личными встречами президента, кучей дипломатических усилий, и примерно двумя десятками телефонных звонков на самом высоком уровне", – отметил Чорновил.

"Вот это – цена каждого полугодия продолжения санкций. Нет усилий – нет позиции. Им выгодно работать с Россией", – подчеркнул он.

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По его словам, без постоянных усилий со стороны Киева западные страны не будут отстаивать интересы Украины.

"Запад готов нас отбросить, мы ему не слишком интересны", – убежден политик.

В частности, Чорновил призвал не считать "панацеей" в решении всех проблем переговоры в "нормандском формате".

"В нормандском формате во второй раз поменялась диспозиция. Когда-то Константин Елисеев, бывший советник Порошенко по международным вопросам, очень четко это сформулировал. Сначала было трое против одного – Германия, Франция, Россия против Украины. Где-то в 2016 году мы переломили. Стало трое против одного – Германия, Франция, Украина против России. А сейчас опять Германия, Франция, Россия против Украины", – пояснил он.

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Политик уточнил, что украинское общество будет реагировать не на сам факт проведения переговоров в "нормандском формате", а на принятые в его рамках решения.

"Нормандский формат – это не часть украинского законодательства. Это предложения, которые Украина должна имплементировать. И протесты будут не против Макрона. Протесты будут против людей, которые в Украине это должны имплементировать – против Верховной Рады, правительства, президента", – предупредил Чорновил.

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Темы
Российско-украинский конфликт Санкции против России Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Прямая трансляция
Персона
Тарас Чорновил
Место
Украина
Теги
нормандский формат санкции Европейский Союз Европейские ценности
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Комментарии на сайте не модерированы
Антошин Денис
Антошин Денис
Скоро Европа конкретно устанет от попрошаек и проще будет выгнать их за дверь
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1
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Антошин Денис, Очень скоро. После возврата Крыма и Донбасса
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Запад готов вас отбросить как гoвнo собачье сапогом
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Кристина Стефанова, Что касается Вас лично, то глупенькое дивчисько, которое вообще не понимает о чем пишет. Но смешное дивчисько именно искренней демонстрацией своей глупости и непосредственностью///
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1
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Кристина Стефанова, даже не смешно. Вы если не навсегда, то очень надолго вычеркнуты из числа цивилизованного человечество. Так, пьяный и невменяемый медведь
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Пусть и без большого удовольствия, но Запад обречен продлевать и продлевать санкции против рашки
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