"Запад готов нас отбросить": Чорновил озвучил "цену" санкций против России

Страны Евросоюза продлевают санкции против России только благодаря усилиям со стороны Украины.
О "цене" антироссийских санкций и нынешнем раскладе сил в "нормандской четверке" (Франция, Германия, Россия, Украина) в эфире ObozTV рассказал известный украинский политик Тарас Чорновил.
"Каждый этап продления санкций против России сопровождался примерно 5-8 личными встречами президента, кучей дипломатических усилий, и примерно двумя десятками телефонных звонков на самом высоком уровне", – отметил Чорновил.
"Вот это – цена каждого полугодия продолжения санкций. Нет усилий – нет позиции. Им выгодно работать с Россией", – подчеркнул он.
По его словам, без постоянных усилий со стороны Киева западные страны не будут отстаивать интересы Украины.
"Запад готов нас отбросить, мы ему не слишком интересны", – убежден политик.
В частности, Чорновил призвал не считать "панацеей" в решении всех проблем переговоры в "нормандском формате".
"В нормандском формате во второй раз поменялась диспозиция. Когда-то Константин Елисеев, бывший советник Порошенко по международным вопросам, очень четко это сформулировал. Сначала было трое против одного – Германия, Франция, Россия против Украины. Где-то в 2016 году мы переломили. Стало трое против одного – Германия, Франция, Украина против России. А сейчас опять Германия, Франция, Россия против Украины", – пояснил он.
Политик уточнил, что украинское общество будет реагировать не на сам факт проведения переговоров в "нормандском формате", а на принятые в его рамках решения.
"Нормандский формат – это не часть украинского законодательства. Это предложения, которые Украина должна имплементировать. И протесты будут не против Макрона. Протесты будут против людей, которые в Украине это должны имплементировать – против Верховной Рады, правительства, президента", – предупредил Чорновил.
Эммануэль Макрон, Владимир Путин и Ангела Меркель
tellerreport.com
Как писал OBOZREVATEL:
На переговорах в Минске 1 октября украинская делегация согласовала нашумевшую "формулу Штайнмайера".
В тексте документа сказано, что территории ОРДЛО получат "особый статус" в том случае, если местные выборы там состоятся в соответствии с Конституцией и законами Украины и будут признаны ОБСЕ.
Президент Украины Владимир Зеленский позже уточнил, что выборов на оккупированном Донбассе не будет, пока там остаются войска России.
По словам Зеленского, согласование "формулы Штайнмайера" – одно из условий РФ для проведения встречи в "нормандском формате". Президент заявил, что дальнейшие планы по урегулированию конфликта на Донбассе будут обсуждаться "нормандской четверкой".
Однако, как признал глава МИД Украины Вадим Пристайко, Россия не заинтересована в переговорах в "нормандском формате" и ищет новые способы отложить встречу.
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