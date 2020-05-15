Члены ЦИК получили на карантине зарплаты свыше 300 тысяч гривен

Члены Центральной избирательной комиссии Украины в разгар карантина за апрель получили зарплаты свыше 300 тысяч гривен.

Такие огромные сумы получили 15 членов ЦИК. И лишь два сотрудника получили по 47 230 гривен зарплаты, передают "Українські новини".

Глава ЦИК Олег Диденко за апрель получил 321 815 гривен: 248,3 тыс. материальной помощи, 28,5 тыс. зарплаты за время пребывания в отпуске и 44 981 гривну ограниченной суммы должностного оклада и надбавок.

ЦИК Украины

Заместитель председателя ЦИК Сергей Дубовик получил 325 тысяч гривен: 251,4 тысяч матпомощи, 28,6 тыс. отпускных и 45 тыс. оклада и премий.

Зампредседателя ЦИК Виталий Плукарь заработал 308,2 тыс. за апрель (241,1 тыс. матпомощи, 26,6 тыс. за время отпуска, 40,5 тыс. оклад и премии).

Секретарь ЦИК Елена Гатауллина за апрель получила 300 тысяч гривен: 224,4 тыс. матпомощи, 32,9 тыс. отпускных и 42,7 тыс. оклада и премий.

Отмечается, что в указанном максимальном размере не учитываются суммы помощи по временной нетрудоспособности, помощи на оздоровление, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска. Такие огромные зарплаты вышли в результате выплаты материальной помощи на оздоровление и использования части отпуска.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский в фильме о первой годовщине своей власти заявил, что сейчас чиновники в Украине получают до 47 тыс. грн, что не соответствует действительности.