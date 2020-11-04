Члены НКРЭКУ решили оставить украинские ТЭЦ один на один с проблематикой тепловой генерации

На открытом заседании НКРЕКП 4 ноября 2020 года члены регулятора решили оставить украинские ТЭЦ один на один с проблематикой тепловой генерации и законодательной неурегулированностью.

Об этом в Украинской энергетической ассоциации заявили в соцсети "Фейсбук" на официальной странице.

Отмечается, что при рассмотрении вопроса "О принятии постановления НКРЭКУ "Об утверждении изменений в Методику формирования, расчета и установления тарифов на электрическую и (или) тепловую энергию, которая производится на теплоэлектроцентралях, тепловых электростанциях и когенерационных установках" Комиссия смогла внести лишь редакционные технические правки, без внесения изменений по существу, которые бы дали возможность вывести предприятия отрасли из затяжного кризиса.

Такой шаг регулятора, отметили в ассоциации, сделано, несмотря на полное осознание ограничения конкуренции ТЭЦ, из-за несоответствия методологии тарифообразования рыночным условиям. Решение принято с учетом некорректного протокола общественных обсуждений и игнорируя аргументы профильных ассоциаций, высказывали свои замечания от имени предприятий отрасли.

Украинская энергетическая ассоциация отметила, что сущность области генерации тепловой энергии – это не "ошибка" в энергетическом балансе, не "редакционная правка". Это отрасль, в которой работают около 130 тысяч людей, обеспечивающих теплом более 5 миллионов домов.