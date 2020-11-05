Членов Нацкомиссии по тарифам могут уволить: 50 нардепов обратились к КСУ
В Конституционный Суд поступило представление 50 народных депутатов о конституционности назначения действующего состава Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Уполномоченным представителем подписантов обращения указан народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко. Об этом сообщает пресс служба КСУ.
Кроме парламентариев "Батьківщини", соответствующий документ также подписали нардепы из "Нашего края", "Слуги народа", "Европейской солидарности" и других фракций.
В частности, депутаты просят признать неконституционными и отменить указы президента 2018-2019 годов о назначении членов НКРЭКУ: Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко, Оксаны Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магды.
Кроме того, нардепы просят отменить нормы закона о НКРЭКУ в части полномочий президента назначать временных членов комиссии и утверждать график ротации ее членов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный суд Украины признал неконституционной статью 366-1 УК, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование.
Судьи КСУ отменили уголовную ответственность за неправдивое декларирование, действуя в собственных интересах. По сообщению НАПК, в декларации двух судей – Ирины Завгородней и Сергея Головатого – обнаружены признаки представления неправдивой информации.
Решением Конституционного суда Украины НАПК лишили доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без проверки невозможно назначение победителей местных выборов.
Офис президента опубликовал заявление, в котором пообещал: антикоррупционные инструменты в законодательстве Украины "будут сохранены или в крайнем случае восстановлены".
Секретарь СНБО Алексей Данилов намекнул, что решение Конституционного суда угрожает национальной безопасности страны.
Решение КСУ заблокировало доступ НАПК к государственным реестрам, который необходим для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без нее невозможно назначение победителей местных выборов.
В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что система электронных деклараций будет работать – на днях необходимые законопроекты разработают и внесут в парламент.
Также глава НАПК Александр Новиков заявил, что КС планирует отменить ряд законов, которые касаются украинского языка, земельной реформы и создания Высшего антикоррупционного суда.