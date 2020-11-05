Членов Нацкомиссии по тарифам могут уволить: 50 нардепов обратились к КСУ

В Конституционный Суд поступило представление 50 народных депутатов о конституционности назначения действующего состава Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Уполномоченным представителем подписантов обращения указан народный депутат от "Батьківщини" Алексей Кучеренко. Об этом сообщает пресс служба КСУ.

Кроме парламентариев "Батьківщини", соответствующий документ также подписали нардепы из "Нашего края", "Слуги народа", "Европейской солидарности" и других фракций.

В частности, депутаты просят признать неконституционными и отменить указы президента 2018-2019 годов о назначении членов НКРЭКУ: Елены Антоновой, Дмитрия Коваленко, Оксаны Кривенко, Руслана Кайдаша, Ольги Бабий, Валерия Тарасюка и Алексея Магды.

Кроме того, нардепы просят отменить нормы закона о НКРЭКУ в части полномочий президента назначать временных членов комиссии и утверждать график ротации ее членов.

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