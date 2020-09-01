Членом команды Саакашвили стал миллионер из Казахстана: что о нем известно

Новым членом команды главы Национального комитета реформ Украины Михеила Саакашвили стал инвестор и общественный деятель из Казахстана Маргулан Сейсембай.

Понадобился он для того, чтобы курировать международную деятельность Офиса простых решений и результатов. В начале карьеры Сейсембай работал чабаном и пчеловодом, а потом смог построить бизнес-империю и стать мультимиллионером, говорится в публикации "КП в Украине".

Саакашвили позвал Сейсембая в свою команду Facebook / Михеил Саакашвили

Саакашвили отрекомендовал нового члена своей команды Facebook / Михеил Саакашвили

Из чабанов в миллионеры

После окончания школы Сейсембай два года работал чабаном и занимался пчеловодством. После этого поступил в Казахстанский университет, который закончил экстерном. Дальше он занялся бизнесом и создал компанию "Сеймар коммерция", которая экспортировала в страны ближнего зарубежья казахстанскую пшеницу. Он возглавлял банк, создал финансовую корпорацию "Сеймар Альянс", капитал которой в пик успеха достигал 1,8 млрд долларов.

"В последние годы Сейсембай занимается инвестициями. Согласно рейтингу Forbes, в 2017 году он вошел в число 50 наиболее влиятельных бизнесменов Казахстана, заняв 45-ю позицию в списке. Является учредителем общественного заповедника "Ақбөкен" в Карагандинской области. Активно инвестирует в образование", – отметили журналисты.

Сейсембай начинал карьеру чабаном Facebook / Маргулан Сейсембай

Уголовные дела на $112 млн

В 2009-2012 годах против Сейсембая и его партнеров было открыто несколько уголовных дел в Казахстане, Лихтенштейне, Швейцарии. Бизнесмена обвиняли в мошенничестве, крупных хищениях и преступном сговоре. В Казахстане он был объявлен в розыск по обвинениям в хищении средств на сумму $112 млн и создании преступной группы. Но в 2012 году Высокий суд Лондона признал его невиновным, и дела против него были закрыты.

"После этого Сейсембай вернулся в Казахстан и выступил с заверениями преданности Нурсултану Назарбаеву и отсутствии каких-либо связей с главными критиками казахстанского президента за рубежом - бывшим зятем Назарбаева Рахатом Алиевым и бывшим председателем совета директоров "БТА банка" Мухтаром Аблязовым", – говорится в публикации.

Бизнесмен активно ведет соцсети Facebook / Маргулан Сейсембай

"Я никогда не поддерживал их политические взгляды и их политическую деятельность, не состоял в оппозиции и всегда сохранял лояльность и впредь буду верен президенту страны", – заявил тогда Маргулан Сейсембай.

Тем не менее, после уголовных дел его состояние значительно уменьшилось.

"Сейчас я не миллиардер. Я им был когда-то, но сейчас нет", – заявил Сейсембай в одном из интервью.

Активный блогер

В публикации отмечается, что в последние годы Сейсембай активно участвует в общественно-политических процессах в Казахстане. Он популярный блогер, число его подписчиков в Instagram – 227 тысяч, в Telegram – 44 тысячи, в Facebook – 56 тысяч, на YouTube-канале Margulan Seissembai – 131 тысяча.

"Оказывает гуманитарную помощь пострадавшим от эпидемии COVID-19, передал свой частный особняк площадью 300 квадратных метров для десятка врачей, которые лечат зараженных коронавирусом. Его благотворительный фонд "Ниет" ежемесячно собирает продуктовые посылки для малоимущих на сумму 10 миллионов тенге (около 23 тысяч долларов)", – говорится в материале.

Но сейчас в Казахстане опять началось закручивание гаек, проходят задержания и аресты общественных и политических активистов. В апреле этого года Сейсембай сообщил, что за его домом следят неизвестные люди и постоянно дежурят несколько машин, в том числе без номеров.

Маргулан Сейсембай в Казахстане занимается благотворительностью Facebook / Маргулан Сейсембай

Маргулан Сейсембай 26 лет состоит в браке с Сауле Сейсембай. Супруги воспитывают трех дочерей – Зере и двойняшек Дамели и Альмиру. Увлекается охотой, горными лыжами, авиаспортом и гольфом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа стало известно, что председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что возвращается на родину. Несмотря на то, что там на него зарегистрировали несколько уголовных производств.