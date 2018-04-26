Чиновница киевского ЖЕКа задекларировала Tesla за 50 тыс гривен

Руководитель планово-экономического отдела Жилищно-эксплуатационной конторы (ЖЭК) из Дарницкого района Киева Татьяна Шуберт задекларировала автомобиль Tesla Model S, оценив его всего в 50 тысяч гривен.

Как говорится в сюжете ТСН, официально такую машину в Украине купить невозможно, потому что только серые дилеры завозят эти электрокары в страну и продают их в среднем за миллион гривен.

В такую цену Шуберт оценила свой суперкар, подаренный сыном. Также, она задекларировала четверть миллиона гривен, которые якобы презентовал ей отец.

Журналисты застали сотрудницу ЖЕКа врасплох в ее рабочем кабинете. Женщина в этот момент говорила по телефону с жителем района о протекающей крыше. Увидев камеру, чиновница попыталась сбежать.

"Я написала в декларацию все, что у меня есть. Мое личное дело – решила так написать. Так оформлены документы – в декларации указано так, как оформлено в документах", - заявила Шуберт.

Как сообщал "Обозреватель", начальник департамента ГПУ внес много изменений в свою декларацию.