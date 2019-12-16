Компания времен Януковича будет печатать паспорта украинцам: все детали расследования

Украинские чиновники решили передать в частные руки сверхважные функции изготовления цифровых идентификаторов. Ранее этим занималось государственное предприятие, а теперь власть задумала отдать это INDUSTRIAL INNOVATION GROUP. Компания пока никому не известна, но имеет идеальную репутацию и самые большие перспективы цифровизации государственных услуг.

Кто на самом деле скрывается за новым названием? И как на документах для украинцев разворовывают миллиарды? "СтопКор" опубликовал масштабное расследовании Кристины Крышихи (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Настоящие дифирамбы новой "цифровой" компании пропел Давид Арахамия.

"Вот такие компании, как IIG... я посмотрел, как это все работает, сколько технологий. Первое, что хотел бы отметить и хочу, чтобы Вы аплодировали – 4000 человек задействованы в Украине, это очень круто. Спасибо вам!" – заявил лидер фракции "Слуга народа".

Во время выступления Арахамия признался: с деятельностью компании он ознакомился. Более того, Давид Георгиевич провел личную встречу с одним из официальных учредителей IIG – Таріям Матар Мохамед Таріямом из ОАЭ.

И все бы ничего, человек из команды президента поддерживает компанию, которая хочет зайти на украинский рынок и начать изготавливать главные идентификационные документы украинцев.

Но в предыдущих материалах журналистам удалось выяснить, что компания IIG – самом деле переименованный консорциум ЕГАПС, то есть Единая государственная автоматизированная паспортная система, которая все-таки имеет прошлое в Украине – многомиллионные коррупционные схемы в сфере выпуска документов строгой отчетности.

stopcor.org

В 2014-м Юрий Сидоренко зарегистрировал ООО "ЕГАПС" в России

Как отмечает главный редактор сайта "Цензор.Нет" Юрий Бутусов, схема заключалась в том, что государство в лице МВД непосредственно приняло решение, которым предоставляет частной компании доступ к своим базам данных.

Более того, правоохранительное ведомство включило ГП, которое занималось идентификацией и контролировало базу данных документов, в состав частного консорциума.

Эта схема стала едва ли не самой масштабной в истории. Во времена Ющенко консорциум ЕГАПС разработал и запатентовал ряд защитных элементов и таким образом взял под контроль производство всех документов строгой отчетности – даже дизайн украинского паспорта стал их собственностью.

Напомним, под крышей ЕГАПС в Украине действовали около 90 видов голограмм, благодаря которым любой копеечный бланк в конце концов стал стоить по 30, 50, а то и 100 гривен.

Стоит заметить, что для украинцев это прямая утечка личной информации в частные руки.

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