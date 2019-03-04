"Чиновники опутинели": в Крыму резко отреагировали на скачок цен

В оккупированном Крыму местные жители резко отреагировали на повышение тарифов на воду, а также рост стоимости проезда.

"Повышение тарифов на проезд и на воду… А где экономическое обоснование? Чиновники крымские, вы что вообще опутинели... Лучше проверим нефтетрейдеров да цены на топливо снизим", – приводит слова крымчанина Федора Лысых блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Опутинение Крыма", – прокомментировала ситуацию она.

"Ну вот кто мог такое предвидеть в 2014-м? Впрочем, постойте... Почти все, кроме идиотов", – иронизирует пользователь с ником Pan Doktor.

Ну вот кто мог такое предвидеть в 2014-м?

Впрочем, постойте... Почти все, кроме идиотов. — Pan Doktor (@pan_dok) 4 марта 2019 г.

Напомним, в Крыму цены на продукты питания оказались выше, чем в российской столице Москве. В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "власти" оккупированного Крыма обратились к России с просьбой увеличить финансирование по федеральной программе развития регионов до 2022 года примерно на 200 млрд рублей (82,6 млрд гривен).

Заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров заявил, что выделение дополнительных средств будет оценено, исходя из финансовых возможностей, целесообразности и необходимости на данном этапе.

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